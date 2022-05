Acuerdo político unitario debe anteceder organización de primarias, advierte director de Súmate  

En plena discusión pública sobre la realización de elecciones primarias para escoger candidato presidencial, se señala la necesidad de que tanto el comité organizador como el ente encargado de los aspectos técnicos de esa posible elección gocen de independencia partidista, buena reputación y credibilidad, en aras de incentivar la participación ciudadana en el proceso.

«La única organización en Venezuela con capacidad técnica para organizar primarias (e independencia de los principales partidos políticos de oposición y del Gobierno interino) es Súmate (…) Otra cosa es que individuos o instituciones diferentes a Súmate puedan formar parte del comité organizador (como ocurrió en 2012). La pluralidad e independencia de este grupo es esencial», opina el periodista experto en el tema electoral Eugenio Martínez.

El director de Súmate, Francisco Castro, señala que la asociación civil «está preparada y dispuesta» a participar una vez más en la organización de una medición interna para que los ciudadanos elijan al abanderado opositor, en caso de ser requeridos.

Pero, también advirtió que antes de la convocatoria al proceso y afinar detalles técnicos es preciso un acuerdo político unitario y una ruta electoral clara que incluya la lucha por mayores garantías democráticas para las presidenciales de 2024. Esto en aras de garantizar el éxito del proceso, desde el punto de vista de la participación ciudadana.

Momento de construir acuerdos

«Desde Súmate estamos atentos y en constante comunicación con las fuerzas políticas, ofreciendo asesoría y apoyo técnico en el marco de algunas de las discusiones que se vienen realizando al respecto y estamos preparados para contribuir y sumar. Actualmente no ha habido ningún contacto formal solicitando la participación de la organización en primarias ni en ninguna comisión electoral o de primarias» dijo Castro a Efecto Cocuyo.

El directivo indica que hay conversaciones con la comisión que desde la Plataforma Unitaria trabaja en un reglamento de primarias a objeto de brindar asesoría, pero no más allá.

«Entendemos que es aún el momento de la política y de la construcción de un acuerdo que siente las bases de una coalición que debe ir más allá de las primarias», acotó el politólogo.

Subrayó que la construcción de reglas de juego claras y la certificación de un acuerdo político que brinde garantías a la participación ciudadana «es un paso crucial» para poder avanzar en la organización de las primarias.

Los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia y la Causa R ya han adelantado que se medirán internamente con candidatos propios, mientras otros como Encuentro Ciudadano, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular han señalado públicamente su disposición a participar.

Un punto discordante en las discusiones ha sido quiénes pueden participar en la contienda. Existen desacuerdos sobre una eventual inclusión de miembros de partidos judicializados como AD, PJ y Voluntad Popular.

Mecanismo para fortalecer no para solucionar

Castro alerta que una vez convocadas las primarias, estas deben ser un mecanismo para el fortalecimiento de la unidad, la reafirmación de la democracia y la confianza en los ciudadanos y no un mecanismo para la solución de conflictos en el seno opositor.

«Las primarias deben ser consecuencia de un acuerdo político y no al revés, no deben ser usadas para construirlo. De allí que entendemos que hay una discusión para la construcción de normas y reglas claras, de estrategia política que se espera desencadene en la convocatoria», reitera.

El directivo recuerda que Súmate ya ha intervenido en procesos de primarias para escoger candidatos a la presidencia y a gobernadores.

Fue el caso de 2006, aunque luego se dio paso al acuerdo según el cual Manuel Rosales sería el candidato a Miraflores; en 2008 (elección de candidatos a algunas gobernaciones), de cara a las parlamentarias de 2010, presidenciales de 2012, parlamentarias de 2015, regionales de 2017 y estadales de 2021, en algunas gobernaciones. Asegura que las primarias presidenciales de cara a 2024, no serían la excepción.

«Hemos participado, en distinto grado o medida, en la organización de diversos procesos de primarias, poniendo al servicio de todos los ciudadanos la capacidad técnica de Súmate y sus miles de voluntarios, para la facilitación de estos procesos de participación ciudadana electoral», aseguró.

Camino por andar

A la par de las primarias, el experto señaló que la ruta electoral rumbo a 2024 debe incluir la lucha por condiciones y garantías electorales. Entre ellas la actualización del Registro Electoral (RE) dentro y fuera del país, acceso equitativo a los medios de comunicación social durante la campaña, eliminación de mecanismos de control gubernamental sobre los electores y que el Tribunal Supremo de Justicia respete las decisiones del Poder Electoral.

Recientemente Súmate alertó que 10 millones de venezolanos no podrán votar en las presidenciales de 2024 si el Consejo Nacional Electoral no actualiza el RE. De dicha cifra, 6 millones están en el país y son venezolanos que no están inscritos en el RE o que deben actualizar sus datos (como cambio de domicilio) y 4 millones en el exterior.

Castro resalta que el éxito de las primarias y movilizar a la mayoría para la contienda presidencial también dependerá de que los actores y partidos políticos ofrezcan soluciones a los posibles obstáculos que pongan en duda la transparencia del proceso.

«La participación (en primarias y en presidenciales) dependerá de una oferta política unitaria y de la construcción de una coalición en la que la ciudadanía se sienta representada, esa coalición es la que debe anteceder a la organización de las primarias», reiteró.