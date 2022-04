Reglamento de primarias opositoras está casi listo, según dirigentes

Dirigentes de tres partidos opositores, que conforman la comisión responsable de redactar el reglamento de primarias, confirman a Efecto Cocuyo que el instrumento está casi listo, dos de ellos hablan de un avance de 90 %.

Según las fuentes consultadas, lo que retrasa el anuncio son discusiones que tienen que ver con la estrategia política. La solicitud de asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral (CNE), por ejemplo, es uno de los puntos que más debate ha generado y sobre el que no quisieron adelantar posición los políticos.

La comisión que está detrás del reglamento está conformada por: Amelia Belisario (Primero Justicia), quien funge como coordinadora; Aime Nogal (Un Nuevo Tiempo), Enrique Martínez (La Causa R).

También participan: Lustay Franco (Acción Democrática), Rogelio Díaz (Copei), Jesús Cortez (Encuentro Ciudadano), Mercedes Arredondo (Movimiento Por Venezuela), Eduardo Torres (Convergencia), Rafael Torres (Proyecto Venezuela) y Juan Michinel (Voluntad Popular).

Avance de 90%

“El reglamento está en un 90 % listo, lo que queda es corregir el estilo y terminar de revisar los artículos. Lo que se está dando en paralelo son las discusiones políticas, el problema del cambio político no se agota con la elección de un candidato, esto debe ser parte de una estrategia y en eso se está trabajando y alineando todo”, declara el dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera.

El político adelanta que el reglamento será sometido a un proceso de consulta política con partidos y representantes de la sociedad civil. Estima que esta fase inicie en las primeras semanas de mayo.

“Estamos escogiendo al próximo candidato que va a representar a las fuerzas democráticas, esto requiere trabajar en consulta”, afirma.

Sobre la asistencia técnica del CNE, Caldera responde: “De todas, todas, hay que constituir una comisión electoral, lo que pudiera estar planteado, y dependerá de las dinámicas que se den, es la asistencia técnica del CNE. Yo creo que hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para que las primarias sean más transparentes y robustas”.

Caldera señala que tampoco se puede descartar la asistencia técnica internacional, aunque no adelanta más detalles.

Opositores inhabilitados

El dirigente de PJ se refirió a la participación en las primarias de dirigentes inhabilitados como Henrique Capriles Radonski o el propio Juan Guaidó. “Mal pudiéramos inhabilitar a quien inconstitucionalmente está inhabilitado por el régimen”, señala.

Esto supone el alcance de un acuerdo político con sectores del oficialismo que permita a los opositores, que están en esta condición, aspirar a la presidencia en las elecciones de 2024.

La coordinadora de la comisión y dirigente de PJ, Amelia Belisario, se reversa los temas políticos que frenan el anuncio: “El reglamento versa únicamente sobre el proceso de las primarias, todas las bases y principios que regulan técnicamente la conformación de las mesas en cada uno de los estados, el proceso de instalación, votación y totalización”.

Agrega: “Todas las decisiones políticas se están discutiendo en una mesa en este momento, claro que hay avances, pero queremos tener ambas cosas bien estructuradas para poder hacer los anuncios”.

Enlaces con el CNE

La dirigente nacional de Acción Democrática Lustay Franco coincide en que el reglamento de primarias está adelantado en un 90 %.

Señala que hay seis “nodos políticos”, pero comenta que “no es prudente” mencionarlos. No obstante, más allá del debate sobre la estrategia, opina que es necesario fortalecer los enlaces con los rectores del Poder Electoral.

“Tiene que fortalecer los enlaces con el CNE porque ese va a ser el CNE en 2024 (fecha de elecciones presidenciales), guste o no y necesitamos trabajar desde ya en la depuración del Registro Electoral, en el voto de los venezolanos en el exterior, en la incorporación del nuevo votante, tenemos que enfocarnos en esto”, expresa.

La dirigente destaca que en las primarias opositoras para la elección del candidato en 2012 se requirió apoyo del CNE y la experiencia fue positiva. En este sentido, comenta que mantienen contacto no solo con los rectores electorales sino con los políticos que organizaron las primarias ese año para tomar como referencia las lecciones aprendidas.

“Hay buenas noticias que dar, estamos trabajando desde inicios de enero, los gobernadores (Sergio) Garrido, (Manuel) Rosales y (Alberto) Galíndez están apoyando la causa y trabajando, igual que los concejales y alcaldes que fueron electos”, destaca.

Sin partidos judicializados

Parece haber consenso en la no inclusión de los partidos judicializados (las tarjetas de AD, PJ y VP son controladas por directivas ad hoc impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia).

No obstante, Franco asegura que “no hay puertas cerradas” para organizaciones como Fuerza Vecinal o Alianza del Lápiz que han sido críticas de las políticas de Juan Guaidó y del G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo). “Estamos en comunicación con todos los actores, no es que necesitamos construir un puente o que nos odiamos, eso no es así, todos somos compañeros y sabemos que debemos ir juntos, pero sin partidos judicializados”, manifiesta.

Consulta

El secretario del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, es de la idea de que el reglamento debe ser consultado no solo con organizaciones políticas sino también con sectores de la sociedad civil como la Iglesia, Fedecámaras y las Universidades.

A su juicio, las primarias deben tener el diseño de una consulta nacional en la que todos los venezolanos que quieran medirse puedan hacerlo.

“El reglamento está bastante avanzado, pero no te puedo dar detalles. Está bien encaminado, esperamos que pronto podamos hacer anuncios concretos. Lo importante es que todos estamos de acuerdo en participar en unas primarias para escoger al candidato de las fuerzas democráticas”, concluye.