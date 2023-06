Una educación que emocione

La crisis de la educación se manifiesta no solamente en las dificultades materiales y financieras que atraviesa sino en la falta de conexión con los adolescentes y jóvenes de nuestros tiempos. La Unesco revela que, antes de la pandemia, en América Latina y el Caribe ya había doce millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. Más de la mitad de los adolescentes está insatisfechos con la escuela, un tercio cree que no funciona y una quinta parte señala que lo que se aprende no es útil para la vida o el trabajo.

Esa realidad ha motivado a la Unesco, organismo de Naciones Unidas especializado en el tema de educación, a presentar Transformar-nos: Marco para la transformación educativa basado en el aprendizaje socio-emocional en América Latina y el Caribe. Esta publicación propone un proceso de transformación colectivo, desde el aprendizaje socio-emocional, orientado al trabajo junto a jóvenes en espacios de educación formal y no formal.

“Durante la pandemia, las trayectorias educativas y las oportunidades de aprendizaje –marcadas por una persistente inequidad social en la región– fueron interrumpidas, en un contexto donde el retorno a la escuela no estuvo asegurado para todos y todas. El extenso aislamiento impuesto por las cuarentenas afectó el bienestar integral de muchos niños, niñas y jóvenes, y de forma más profunda a aquellos provenientes de los sectores de menores ingresos o en diversas situaciones de vulnerabilidad”, señala Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Unesco.

A esta realidad, ya de por si compleja, hay que agregar la gran cantidad de jóvenes para quienes la escuela secundaria no ha cumplido a cabalidad con lo que necesitan aprender presentando una creciente desafección hacia ella, presionando a transformaciones profundas que propulsen modelos de educación integrales más ajustados a las necesidades de la sociedad actual, subraya Uribe.

Una escuela que no hace la diferencia.

La publicación destaca que las condiciones de inequidad en nuestros países justifican el éxito escolar de los ya destinados socialmente al éxito y el fracaso escolar de los ya excluidos.

Junto con la desigualdad y la inequidad, que podemos destacar como un elemento determinante en las condiciones actuales de Venezuela, el desinterés emerge como otro gran motivo por el que los adolescentes interrumpen sus estudios en nuestra región, fenómeno este asociado a todas las clases sociales.

“La escuela debe interactuar hoy con jóvenes que nacieron y se criaron en un mundo muy diferente al de sus padres, y más diferente aun del mundo y los fines para los cuales sus escuelas fueron concebidas y sus docentes formados”, con esta expresión sintetiza la Unesco el dilema actual.

Una educación que conecte

Una educación socioemocional impulsa ambientes nutritivos propicios para el aprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales, el cultivo de un sentimiento de pertenencia a una humanidad común, el cultivo de la identidad y sentido de vida y actitudes de solidaridad hacia otros.

Una concepción del aprendizaje socioemocional es tridimensional ya que, desde una perspectiva latinoamericana y caribeña, este marco debe invitar a los aprendientes a conectarse consigo mismo (ser), con el otro (vivir juntos) y el entorno (el ambiente natural y sociocultural) en un proyecto planetario y civilizatorio.

Destaca el documento que el aprendizaje socioemocional no se trata solamente de generar oportunidades para enseñar y aprender sobre las emociones, tampoco de añadir nuevos contenidos de cursos y formaciones o elegir un nuevo programa. Se trata de que los espacios educativos y comunitarios, y en general las ciudades y sociedades, se conciban a sí mismos como lugares de aprendizaje y experiencias afectuosas entre pares.

Centros educativos donde los estudiantes se sienten a gusto, protegidos, respetados, reconocidos e impulsando la fraternidad y conviviendo en la diversidad es el único antídoto para una educación que emocione.

