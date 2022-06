Refugiados, como en los barcos 

Para mediados de 2022, según organismos internacionales, cerca de 100 millones de personas han emigrado de sus países. La migración es un problema con muchas aristas: personales, familiares, demográficas, políticas, económicas, jurídicas, sociales, entre otras. Pero, lo más grave es el drama humano que significa. Sobre todo, cuando de refugiados se trata.

No todo emigrante es un refugiado y no todos los refugiados, aunque tengan el mismo estatus legal, son tratados igual. Todos los continentes enfrentan el problema de la migración pero no lo hacen de la misma manera. Por lo que se ve en noticieros y redes, hay refugiados de primera, de segunda y hasta de tercera clase, como en los barcos.

Entre migrantes o refugiados te veas

Independientemente de la definiciones de los organismos internacionales, asumo, con simpleza, que inmigrante es quien sale de un sitio para instalarse en otro, independiente de las razones que le llevan a emigrar. Toda persona extranjera es inmigrante. También, en forma simplista, diría que se emigra, fundamentalmente, por dos razones: mejorar las condiciones de vida o por salvar la vida. Hay diferencia y no es poca cosa.

Entre quienes emigran por mejorar la vida, algunos lo hacen en forma planificada, deciden a dónde, cuándo salir, hacen una reservación aérea, llegan, legalmente, al país de destino y, aún cuando cayeran en la ilegalidad, tienen posibilidades de pasar a legales. Emigran volando entre nubes.

Hay quienes emigran con una mínima planificación, o sin ninguna. Acaso, reúnen el dinero para pagar un viaje ilegal. Se atreven a viajar sin visa, inclusive, sin pasaporte. Lo hacen a todo riesgo con tal de salir de donde están. En el periplo del viaje pueden perder sus pertenencias, a familiares, a amigos. Inclusive, su propia vida tratando de conseguir una mejor. Emigran por peligrosas travesías en camiones, buses, nadando o navegando. Entre ellos, están quienes huyen de conflictos bélicos y, el país receptor, en el mejor de los casos, les concede el estatus de refugiados.

La viña del refugiado

Ser refugiado tiene pros y contras. El mayor pro es la protección, que en casi todos los ámbitos, debería otorgarles el país donde llegan. La mayor contra es la categoría en sí misma. Refugiado tiene una connotación negativa: los de abajo, los que tienen menos, los parias de la tierra.

Dentro de la categoría de refugiados hay tipologías relacionadas con el país de donde provienen, las circunstancias políticas de la huida, el medio de transporte en que emigran, el país de refugio. A esto puede agregarse el sexo, la edad, el color de piel. No todo es igual bajo la viña del refugio.

Refugiado en Europa

La situación de refugiados en Europa se agudiza debido al trágico conflicto bélico en Ucrania de donde huyen millones a refugiarse en países vecinos. Al mismo tiempo, en mucho menor número, siguen llegando a ese continente inmigrantes de África y América Latina.

En los noticieros europeos se observa una reacción distinta por parte de grupos institucionales y en pobladores hacia quienes buscan refugio siendo del mismo continente y los que llegan cruzando mares, navegando o por los aires.

Los refugiados europeos son bienvenidos en cualquier otro país, atendidos de la mejor forma posible. Reciben la solidaridad que merecen y debería manifestarse con quienes huyen de su país por causas extremas.

Además, de las circunstancias por las que emigran, la guerra, los refugiados ucranianos tienen algunas características que los hacen ser bienvenidos. En su inmensa mayoría, son de piel blanca, ojos y cabellos claros. Se nota, en sus atuendos, una cierta capacidad adquisitiva y, muy probablemente, tengan una buena preparación académica. No son presentados como problema por más que sean decenas o centenas de miles.

Quienes buscan refugio en Europa y provienen de otros continentes, al llegar, reciben la atención humanitaria correspondiente pero son vistos como un problema y algunos grupos conservadores les acusan de ser la causa de los problemas que sufren los países que los acogen. No en vano, la mayoría de esos refugiados son pobres, hombres en edad (re) productiva pero con bajo nivel académico y de piel oscura. Algunos llegan saltando rejas, otros, navegando en frágiles embarcaciones con cadáveres de compañeros fallecidos en la travesía. Son recibidos pero no bienvenidos.

Refugiados en América

Una radiografía a través de los noticieros y las redes de lo que es ser inmigrante en el viejo y en el nuevo continente deja ver diferencias en el tratamiento. Quienes quieren escapar de las críticas condiciones socioeconómicas y políticas del país latinoamericano en que viven y lo hacen a otros países de la región pueden encontrar condiciones casi tan críticas como el que abandonan. Al emigrar sin mayores recursos económicas o capacitación, aumentan los riesgos de ser víctimas de discriminación por xenofobia y aporofobia. Precisamente, por ser pobres.

El lugar más codiciado para buscar refugio en América está al norte de ese continente y hacia allá se dirigen miles que viajan en avión pero muchos más lo hacen en transporte público o en caravanas de largas travesías o, a pie, subiendo montañas, atravesando ríos y selvas sembradas de peligros.

Quizás, el mayor de todos los peligros que enfrentan quienes buscan refugio en América son otras personas que los detienen, explotan o abusan de ellas. Incluso, a cuenta de autoridades. Los derechos humanos, a veces, se ignoran. Queda la solidaridad de la gente del país huésped.

La legalidad, el apoyo de grupos o personas, la tenacidad, y, ¿por qué no?, la suerte ayudan a alcanzar el sueño americano, cualquiera sea el país de ese continente donde se busque refugio. Sin embargo, ser refugiado, donde sea y como sea, es siempre difícil aunque lo sea más para algunos. Ciertas condiciones aplican.

***

