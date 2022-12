Mis mejores libros feministas del 2022

OPINIÓN · 19 DICIEMBRE, 2022 05:30

¿Pueden los edulcorantes hacernos más ansiosos?

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) analizó los efectos del edulcorante artificial aspartamo en ratones. Los resultados del trabajo fueron sorprendentes, debido a los posibles efectos sobre la descendencia de los animales hasta por dos generaciones. Aprobado para su uso en 1981, el aspartamo se usa ampliamente en […]