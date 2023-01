Las ONGs: su delito es existir

Nos encontramos nuevamente por este medio, luego de una larga pausa. Lamento mucho que el tema que hoy estamos obligados a tratar sea el de la criminalización de la libertad, materializada en el menoscabo de la justicia y la libre asociación. Tenemos prohibida la convivencia y la sociabilidad. Los tiempos de oscuridad, descritos ampliamente por nuestra ilustre filósofa Hannah Arendt, nos siguen acompañando.



¿Algo nuevo en este proceder que nos criminaliza como ciudadanos con pleno derecho a la asociación? Nada nuevo. Solo me gustaría apuntar -en la línea de acontecimientos que vienen señalando un horizonte- que dentro del complejo mundo de los castigos ejemplarizante, estará el hostigamiento en las plazas públicas como mecanismo útil a la obediencia y al sometimiento.



Inevitable recordar a Foucault, en Vigilar y castigar, que nos deja el sabor amargo del dolor y del suplicio. Solo citaré el inicio de un desgarrador texto que nos ubica en el castigo público, en la vigilancia que delinea fríamente el destino de esta humanidad: «El cuerpo de los condenados (…)» se inicia de la siguiente manera: «Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a pública retractación ante la puerta principal de la Iglesia de París, (adonde debía ser) llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano (…)» p. 6



Todos debían ver el espectáculo, sentir el dolor del otro, padecer las consecuencias del castigo, del suplicio del condenado, estar obligado a vivirlo. El castigo ejemplarizante no es un paso, es un camino que busca silenciar y coaccionar a partir de la experiencia del otro. Al respecto, el chavismo sigue avanzando con la nueva ley que condena a las ONGs de modo selectivo.



Hagamos memoria y tracemos una línea de los instrumentos legales diseñados por el chavismo para mantener a raya la libertad, en el entendido que todos estamos bajo libertad condicional. Todos somos sospechosos.



El 31 de marzo de 2021, se publicó en Gaceta Oficial La normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, este instrumento fue dirigido a regular a las ONGs bajo la presunción de culpabilidad. Un paso concreto. Se produjo un primer registro que abonó al segundo instrumento.



El mismo año se hace público el proyecto de ley de Cooperación Internacional «que busca ejercer un control político sobre las ONGs y, en última instancia, criminalizarlas o extinguirlas», como se interpretó en su momento. Este instrumento no prosperó, pero delineó acciones regulatorias en esta materia. La molestia que produce la libre asociación y las acciones autónomas de la ciudadanía, constituyen una limitación importante para el avance del sistema de dominación.



En esta secuencia de eventos y en la criminalización de la civilidad, surge el instrumento jurídico-político sometido al escrutinio de la Asamblea Nacional chavista el día 24 de enero de 2023: Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento Organizaciones No Gubernamentales y Afines. El término «Afines» es un concepto que se abre a las distintas maneras posibles de pensar la asociación ciudadana, que va desde lo social hasta lo religioso pasando por todos los matices posibles.



En esta ley se fusionan los instrumentos anteriores, los invito a leerla con cuidado, las sanciones no solo son administrativas sino penales tal como lo plantea el artículo 16 sobre los «Ilícitos formales» en el que se establece: «(…) imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar (…)». El propósito es quebrar financiera y moralmente a las ONGs. Eliminarlas.



Hemos venido insistiendo en este propósito de los sistemas totalitarios: eliminación de los sujetos, implicando su total destierro y/o destrucción. Queda prohibida la libre asociación espontánea, todo debe ser formalizado según el artículo 8. Por si fueran pocos los efectos de esta ley, el día 25 de enero de 2023, la Asamblea Nacional chavista invitó a las organizaciones no gubernamentales a las consultas sectoriales sobre este instrumento, es decir, serán consultados sobre una «ley ANTI-ONGs». La pregunta de fondo en la consulta es: ¿de qué modo quieres ser eliminado?



Entender la lógica de la dominación es el primer paso para producir la liberación. En este contexto la única vía que queda abierta es la lucha y la comunión.

***