Esa carta «desgraciada»: es el mensaje, no el mensajero

Cuando intentamos desmenuzar una crítica, equivocadamente a veces nos detenemos primero a considerar quién la emite y después a profundizar en su contenido. Y, acto seguido, matamos el mensaje porque estamos en desacuerdo con el mensajero.



Esta fue la suerte que corrieron los líderes cívicos, académicos y económicos venezolanos que le escribieron la semana pasada una carta abierta al presidente de EE UU, Joe Biden, y a representantes de su gobierno para pedirles que su país siguiera empujando las negociaciones y se evaluaran las sanciones. Eso fue suficiente para recibir miles de ofensas gratuitas que van desde «vendidos» hasta «ratas traidoras» y, en paralelo, recibir pocos argumentos para refutar sus ideas. Es decir, lluvia de insultos contra la persona, pero mutis para razonar acerca de la idea que proponen los firmantes.



Así pues, estos líderes venezolanos (que quieren a Venezuela tanto como aquellos que los insultan) expresan claramente que: «Si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro. Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan». ¿Quién podría negar esto? ¿O acaso por las sanciones Maduro & Cía han dejado de ejecutar decisiones de gobierno y la ciudadanía hoy goza de mejores servicios públicos?



A continuación, recomiendan lo siguiente: «Sugerimos que las negociaciones político-institucionales y económicas se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos. Estas deben seguir la ruta de lo posible, sin plantear posiciones extremas que otras partes encuentren imposibles de aceptar». ¿No son estos los ingredientes de las buenas negociaciones?



Por último, apelan a la racionalidad de las partes en conflicto y manifiestan esto: «En Venezuela hemos pedido a Nicolás Maduro que acepte reformas políticas y electorales significativas y que continúe con la liberación de presos políticos. El gobierno debe reconocer que los acuerdos no pueden limitarse al ámbito económico. También hemos planteado a la oposición en Venezuela la necesidad de unificarse en torno a principios básicos y realistas que sustenten posibles acuerdos. Hemos instado a la oposición a no ser rehén de las voces extremistas que sólo perpetúan el doloroso statu quo». ¿Ahora es un pecado mortal llamar a la sindéresis?



El contenido de la carta no ha sido analizado en su justa medida. Su planteamiento merece ser evaluado en detalle por todos sin exclusión y, por cierto, evitar desecharlo por el mero hecho de que lo escriben algunas personas con las cuales no sintonizamos o porque nos refutan una verdad que consideramos inmaculada.



En mi opinión, la carta les recuerda a los sectores opositores —entre otras cosas—que el todo o nada le ha hecho mucho daño al país o que el «Maduro vete ya» es una estrategia largamente fracasada para lograr el cambio de gobierno o un eventual proceso de transición.



Utilizando estos lemas, lamentablemente no vamos a restablecer la democracia ni vamos a mitigar la crisis humanitaria. Recobrar las garantías institucionales no son posibles a través de las expresiones más estridentes o llenas de ira. Por el contrario, se requiere madurez política, converger en avances intermedios, buscar entendimientos hasta el cansancio y, fundamentalmente, escuchar las críticas sin vilipendiar al crítico.



Es el mensaje, no el mensajero.

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: La economía como detonante