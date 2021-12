Entre mascarillas y condones te veas

La humanidad no ha salido de un virus que puede ser mortal cuando aparece otro o la variante de cualquiera de ellos. A pesar de los avances de las ciencias, el desarrollo de la farmacéutica y algunos pocos bien montados servicios sanitarios en el mundo, virus como el VIH y el del COVID-19, entre otros muchos, son una amenaza.



Ante el embate de los virus humanos, las economías tiemblan, la psique colectiva se consume. Un factor determinante en la lucha para parar cualquiera de estos virus es lo que la gente piense y haga.



El COVID sigue

A pesar de haberse creído que la rápida llegada de varias vacunas anticovid era la solución a la pandemia del coronavirus, no ha sido así. Indudablemente, las vacunas han sido una gran ayuda, un gran paso, determinante en esta lucha. Donde las campañas de vacunación han sido exitosas, hay menos casos, son menos graves y hay menos muertes por covid. Obvio avance.



Las vacunas anticovid han ayudado a producir una cierta recuperación en algunas economías, una cierta “normalidad” en la cotidianidad, sobre todo de la gente más joven que ha vuelto a sus sitios de estudio, de juego, de diversión. Justo y necesario. Hay más tranquilidad en la gente y, sobre todo, hay esperanza de que la pandemia dejará de serlo. Aún así, parece que falta. Esto pica y se extiende.



El COVID -se sabe, pero conviene repetirlo- es producto de un coronavirus, el SARS-CoV-2, que se transmite, fundamentalmente, por vía respiratoria. Respirar es algo que no podemos dejar de hacer, por lo que la probabilidad de quien tenga este virus la transmisión es alta. Por ello es fundamental que nos cuidemos y cuidemos a los demás.



Seguir usando la mascarilla en forma casi permanente, manteniendo la distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones, practicar las normas de aseo recomendadas y sobre todo, vacunarse quienes tengan ese privilegio, es el aporte que cada uno de nosotros puede dar para ganarle la batalla al SARS-CoV-2, por nuestro bien, por el de los demás.



Si bien, en aquellos países donde la vacunación es posible, un pequeño pero peligroso sector negacionista de la vacuna es una amenaza para los demás, lo más grave es que en gran parte del mundo, la vacunación no avanza porque no hay vacunas. La política de anteponer intereses económicos, políticos y hasta personales ante la salud mundial es un crimen de lesa humanidad.



El VIH sigue

Otra pandemia, la del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, sigue azotando al mundo desde hace 40 años. En esas cuatro décadas, en todo el planeta cerca de 40 millones de personas han muerto por SIDA (el conjunto de enfermedades que pueden producirse por tener VIH), un número semejante de millones viven con VIH y en riesgo de desarrollar SIDA y otro número no determinado, pero que debe contarse en millones, viven con el virus y no lo saben.



En resumen, a 40 años del reporte de los primeros casos de SIDA, en el mundo hay como mínimo 100 millones de personas que tienen el VIH y pueden transmitirlo. No es poca cosa. Al contrario, es una grave amenaza. Pero hay otras gravedades con respecto a este virus.



El SIDA y las muertes por esa causa se ha podido frenar mundialmente gracias a los medicamentos antirretrovirales. Estos medicamentos si se toman en forma regular y de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona afectada, controlan al VIH, puede reducir su movilidad hasta cero, pero el virus sigue en el cuerpo y ante cualquier falla del fármaco, puede generar SIDA y morir.



Aunque la infección de VIH se considera una condición crónica y controlable, en todo el mundo, siguen ocurriendo muertes por SIDA. Así como el SIDA es evitable también lo es la infección de VIH



Las formas de infección de VIH

Hace más de 30 años se precisaron las pocas formas de transmisión del VIH: la sangre, la leche materna, el semen y los fluidos vaginales son los más peligrosos en términos de contagio. La saliva, las lágrimas, el sudor, la orina y otros fluidos corporales no son buenos huéspedes del VIH y por tanto no hay riesgo de transmisión a través de ellos.



Es necesario recordar las formas de transmisión del VIH y qué hacer ante ellas porque las campañas de prevención de este virus han disminuido en todo el mundo y más cuando la pandemia del COVID pasó a ser la mayor preocupación sanitaria para las autoridades y la gente del común.



Las transfusiones de sangre, los embarazos y partos de mujeres con VIH y el uso de jeringas para quienes usan drogas inyectables, tres de formas de infección frecuente en las primeras décadas de la pandemia, son responsabilidad de los gobiernos locales. Las relaciones sexuales desprotegidas siguen siendo la forma más frecuente de transmisión del VIH. Es necesario que lo tengamos en cuenta.



Una sola relación sexual penetrando, sin condón, con una persona que tenga el virus -lo que por lo general no se ve- es suficiente para infectarse de VIH y otros virus de transmisión sexual. El condón, la masturbación mutua o las relaciones sexuales exclusivas son las formas de evitarlo.



Por los vientos que soplan el condón y la mascarilla estarán entre nosotros por un largo tiempo más.

***

