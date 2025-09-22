Voluntad Popular denuncia desaparición forzada de mamá de preso político Antonio Sequea

El partido político opositor Voluntad Popular (VP) denunció la desaparición forzada de la mamá del preso político Antonio Sequea, Mery Torres de Sequea, así como de la sobrina de la señora, Zoris Gutiérrez Torres.

«Hacemos directamente responsable a la dictadura criminal de Nicolás Maduro por lo que pueda ocurrirles. Exigimos su liberación inmediata. ¡Basta de terrorismo de Estado y de perseguir a familias inocentes!», dijo la formación en su cuenta de la red social X este domingo 21 de septiembre.

En un video que compartieron, la hermana de Sequea, Fátima Sequea Torres, también denunció la desaparición de su mamá y su prima.

«Denuncio la desaparición forzada de mi prima, Zoris Gutiérres Torres, y de mi mamá Mery Torres de Sequea. Fueron interceptadas ayer (sábado 20.09.2025) por unos encapuchados en Guatire y hasta ahora no sabemos el paradero de mi madre».

La hija recordó que la señora Mery Torres es una paciente hipertensa que necesita tomar dos píldoras diarias para controlar su tensión arterial, además de ser una señora de la tercera edad.

«Hasta ahora no sabemos las condiciones físicas en las que tienen a mi pobre madre. Señores por favor es una mujer indefensa que no es capaz de hacerle daño a nadie. ¡Por favor! por qué no devuelven a mi mamá. Es una señora indefensa», rogó Sequea.

Sippenhalf en aumento en septiembre

Este es uno de los últimos casos que han ido en aumento en la última semana. Inició con los familiares de Miguel Guillén en Carabobo, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestaron a la mamá, dos hijos (17 y 21 años) y hasta una niña de dos años.

Después en Trujillo apresaron a la mamá y hermana del dirigente político Pedro Andrade Hernández, en un caso por el que después detuvieron a un reconocido médico de esa entidad andina, su esposa y un capitán del Ejército. A los dos hombres los ligaron con una supuesta «célula terrorista».

La semana anterior detuvieron al activista de derechos humanos Pedro Hernández en el estado Yaracuy, el martes 16 de septiembre. Un día después cuando su familia acudió al sitio donde lo tenían, un calabozo de la PNB, arrestaron a su esposa, su papá, un hermano y un primo que es abogado, quien acudió para prestarle asistencia jurídica.