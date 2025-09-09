A la familia Guillén la detuvieron porque buscaban a colaborador de María Corina Machado

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) aseguró que a la señora Miriam Fernández Ruiz (72 años) y la joven Chantal Guillén Ibarra (21 años) están detenidas por ser familiares de un colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

En una actualización sobre el caso, que generó el repudio porque además de Fernández Ruiz y Guillén Ibarra, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también apresaron con ellas a una niña de dos años y un adolescente de 17 años, detallaron que los funcionarios buscaban a buscando al padre de Miguel y Chantal.

Dijeron, en su cuenta de X este martes 9 de septiembre, que el señor fue «colaborador del equipo de movilización de María Corina Machado e integrante clave en las actividades de campaña electoral de Edmundo González para los comicios del 28 de julio de 2024».

Reiteraron que a la niña y el adolescente los liberaron este 8 de septiembre después de la presión de familiares y las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el caso.

Como los policías no encontraron al hombre, en la urbanización Paso Real del estado Carabobo, entonces -como ha ocurrido en anteriores casos- «se llevaron a su madre, Miriam Fernández Ruiz (72 años), y a su hijo, Miguel Ángel Guillén (17). Posteriormente, obligaron a Miguel a llamar a su hermana Chantal Guillén Ibarra (21 años) para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda a entregar supuesta información; al hacerlo, Chantal también fue detenida junto a su hija de apenas dos años, Nicole Palermo», detalló la organización no gubernamental en un post.

Te contamos: Continúan detenidas dos integrantes de la familia Guillén: ¿qué se sabe del caso?

PNB niega detención de familia Guillén

El Comité dijo que tanto la señora de la tercera edad como su nieta permanecen presas de forma arbitraria, aunque la PNB se niega a reconocer que las tenga privadas de libertad.

«Actualmente permanecen privadas de libertad de manera arbitraria Miriam Fernández Ruiz y Chantal Guillén Ibarra, mientras los funcionarios continúan negando su detención, lo que configura una desaparición forzada bajo los estándares internacionales, al impedir cualquier contacto con sus familias y negar información oficial sobre su situación».

La ONG exigió su liberación inmediata, el cese de la persecución contra la familia y el propio Miguel Guillén, así como el respeto a la integridad personal de Fernández Ruiz y Guillén Ibarra.

«Este caso refleja un patrón sistemático de persecución política en Venezuela, que no solo criminaliza a dirigentes y activistas, sino también a sus familias inocentes, en abierta violación de los principios más básicos de justicia y dignidad humana», reiteraron.

El pasado miércoles, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró en su programa semanal de televisión que si Estados Unidos los «apretaba» a ellos; es decir al chavismo, ellos harían lo propio contra Machado, en una amenaza a la líder opositora y sus colaboradores dentro de Venezuela.