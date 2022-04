«Llovió y lo perdí todo», derrumbe de viviendas en Catia afectó a más de 15 familias 

Al menos 10 viviendas colapsaron en Los Flores de Catia, al oeste de Caracas, a causa de las fuertes lluvias durante la tarde de este martes 26 de abril. Un día después, los propietarios intentan rescatar algunos enseres de los escombros. Sin embargo, varios descubrieron que lo perdieron casi todo, como en el caso de María Carolina Carreño.

«No hemos podido rescatar nada. Ni el pasaporte ni la cédula. Lo único que pude sacar anoche fue mi titulo de técnico superior en Enfermería, pero no he rescatado mi título de médico. Llovió y lo perdí todo. Hace tres años que veníamos diciendo y denunciando que esto podría suceder. Si le hubiesen puesto atención, esto no habría pasado», contó Carreño a Efecto Cocuyo.

El deslizamiento de un talud de tierra fue el que causó que los hogares se derrumbaran. Hasta ahora, se contabilizan cuatro familias afectadas de forma directa y 11 de forma indirecta, según informó Mildred Lovera, miembro del consejo comunal La Línea y encargada del comité de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de la zona. No obstante, habitantes del sector indican que son más de 20 familias perjudicadas.

Lovera también afirmó que no hay heridos, ya que los vecinos salieron de su casas horas antes del colapso.

«Las primeras viviendas que se ubican después del derrumbe están en riesgo, porque el río está por ahí y se encuentra tapiado. Estamos rogando que no llueva porque la situación sería peor: esas aguas van a buscar de salir por cualquier lado. El pronóstico también es que se puede inundar todo Los Flores», comentó Lovera.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se presentó el día del incidente para asegurar que los perjudicados serían atendidos. Sin embargo, algunos señalan que no les han ofrecido soluciones y varios se están quedando con sus vecinos. Trabajadores de la Alcaldía de Caracas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana permanecían en el lugar pasado el mediodía de este 27 de abril. El sector afectado se encontraba acordonado.

«Aquí no hay nada que salvar a nivel de infraestructura. Esto lo van a derribar todo. Estamos esperando la máquina ideal para eso, que es más grande», dijo Germán Carvajal, dueño de las máquinas de excavación que trabajaban en el sitio.

Ya se sabía

Miembros del consejo comunal de la zona explicaron a Efecto Cocuyo que el riesgo del colapso de las casas en Los Flores es un tema que data de 2018. A partir de entonces, varias cartas fueron enviadas a la alcaldía para que se atendiera el problema.

«Esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Es un proceso, porque nos dijeron que no se podían tocar las viviendas porque esto es un efecto dominó. Esto es más bien crónica de una muerte anunciada porque uno ya lo sabía. Sin embargo, teníamos las esperanza de que esto no pasara», expresó Lovera.

Por otro lado, Beatriz Figuera, jefa de comunidad del sector, tuvo que desalojar su vivienda por prevención, pues es vecina de los afectados. Indicó que están esperando a que derrumben las casas perjudicadas para poder volver.

Figuera apuntó que se habilitaron refugios cercanos, pero que no sabe cuántas de las personas que perdieron su hogar se están quedando en ellos. Afirmó que la mayoría ha acudido a su familia y que todavía hay varios que prefieren mantenerse en los alrededores para intentar salvar algún enser.

Las respuestas

Para atender a las familias afectadas por el deslizamiento, se conformó una mesa de trabajo con los miembros del consejo comunal y concejales. No obstante, varios negocios también se vieron afectados y para ello se conformó un grupo aparte.

«Se hacen reuniones y reuniones, pero no me han dado ninguna respuesta. A uno no le dan solución», expresó uno de los dueños de los comercios que se derrumbaron.

«Estamos intentando brindar soluciones, pero sabemos que no es un problema que se va a arreglar de ya para ya», agregó Lovera.

Los estragos del mal clima

Las continuas precipitaciones en Venezuela han causado estragos en al menos nueve regiones del país. En otras zonas de Caracas han dejado lagunas, quebradas crecidas y casas anegadas.

En el sector de Altavista, igualmente en Catia, el paso se vio obstruido por escombros y barros. Además, el muro de contención de la iglesia Sagrada Familia de Propatria cedió este 26 de abril. Hasta ahora, no se registran víctimas mortales en la capital.

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) la temporada de lluvias se adelantó y continuará hasta el mes de junio, debido a los «distintos cambios climáticos». Los pronósticos indican lluvias intensas y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.