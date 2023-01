Van 9 trabajadores de Sidor y Bauxilum detenidos por protestas en Bolívar

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Representantes de los sindicatos de Sidor y Bauxilum denunciaron este jueves la detención de por lo menos 9 trabajadores de estas empresas básicas del Estado, quienes participaban en las protestas que desde este lunes se llevan a cabo en el estado Bolívar.

Desde este 9 de enero los trabadores de Sidor están en la calle, con acciones durante todo el día en la avenida de los Trabajadores, arteria vial que enlaza Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz, a la altura del portón IV de la empresa estatal.

Hasta ahora, se conoce sobre la detención de Remys Ramos, Fray Soteldo, Avilio Manrique, Deinis Torrez, Manuel Palacios, Ronald Rodríguez, David Torres, Luis Coro y Juan Carlos Arias.

Informaron líderes sindicales que varios de esos detenidos fueron llevados ante los tribunales y que se les imputaron delitos de instigación al odio, agavillamiento, asociación para delinquir y alteración del orden público.

El líder del movimiento laboral Unidad en la Coincidencia, César Soto, denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana acudieron a su vivienda en horas de la mañana con la intención de privarlo de libertad. Debido a que el trabajador no estaba en su residencia, le advirtieron a su esposa que la próxima vez que estuvieran allí sería para llevárselo detenido.

“Mi esposa me llamó para decirme que en mi comunidad estaban dos guardias nacionales con un juez. En mi casa. Tirando fotos y grabando. Supuestamente me estaban llevando una orden cautelar, mi esposa no recibió la orden y le dijeron: la próxima vez que vengamos, venimos a meterlo preso”, declaró el sidorista al diario Correo del Caroní.

Soto aseveró que los trabajadores viven penurias y que esa situación los obligó a reclamar por las malas condiciones salariales a las cuales los somete la industria.

“Yo tengo hijos. Mi esposa está preocupada y mi mamá. Tengo temor, pero también valentía. No soy un delincuente, soy un trabajador de 32 años dejando la vida en Sidor”, vociferó Soto.