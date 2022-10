Trabajadores de Pdvsa exigen restitución del fondo de pensiones

Trabajadores de Pdvsa realizaron una protesta nacional este martes 18 de octubre para exigir la restitución del fondo de pensiones y jubilación de los sectores petrolero, petroquímico y carbonífero del país.

En Caracas se concentraron en la sede de la industria estatal venezolana, en La Campiña, donde con pancartas y consignas emplazaron al presidente de la empresa, Asdrúbal Chávez, a cumplir con sus demandas.

El director del frente de trabajadores jubilados, Luis Hernández, denunció la falta de atención médica y de medicinas para los jubilados y pensionados del sector petrolero.

«Hay trabajadores activos y pensionados que se están muriendo por falta de atención y medicinas», dijo a Efecto Cocuyo.

El fondo de pensiones es un dinero que le descontaban a los empleados de la industria cuando estaban activos, mientras que la empresa ponía un porcentaje, para que estas personas pudieran usarlo al momento de su retiro.

Los trabajadores petroleros demandan un pago mensual de 13,5 petros. Foto: Mairet Chourio

Sin seguro médico

Tamara Fonseca, de 54 años, también estuvo en la manifestación para reclamar los pagos.

«Los jubilados no tenemos garantizada la salud, no tenemos como asistir a una clínica para atender cualquier enfermedad que pueda sufrir a una persona mayor. Nosotros estamos en mengua.

Creen que los 4 petros que nos depositan nos sirve para algo y en realidad no sirve para nada», se quejó.

Félix Jiménez, pensionado de El Tigre (Edo. Anzoátegui) expresó que estaban en La Campiña para reclamar el dinero que reunieron. «(Tareck) El Aissami te esperamos aquí«, gritaban los manifestantes, que pedían una audiencia con el ministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro.

Hernández dijo que los cuatro petros que reciben no es un dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas como alimentación o salud. Manifestó que un petrolero jubilado debería recibir 13,5 petros, lo que equivale a entre 660 y 700 dólares mensuales.

«Quienes tienen que velar por los derechos de los trabajadores son el presidente de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, y el presidente Nicolás Maduro. Ellos tienen que restituir el fondo de pensiones de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera de Venezuela», indicó.

Los trabajadores petroleros contaban con un seguro médico, llamado Sicoprosa, del que se quejaron por su eliminación.

«Una pensión de 4 petros no nos alcanza para nada. 4 petros que muchas veces se convierten en 3 ó 2 porque cuando haces la transacción de pasarlos a bolívares pierdes 100 o 150 bolívares, es esa la razón que hace que los del interior vengamos a exigir nuestro derecho», agregó el trabajador César Rodríguez, de 64 años, que viajó de Barinas para la manifestación en Caracas.

Con información de Mairet Chourio