Jubilados de Pdvsa nuevamente protestan frente al portón, en La Campiña

Frente a los portones de la sede del ministerio de Petroleo, en la Campiña, los jubilados de la empresa nuevamente reclamaron este jueves el pago de sus pensiones y la recuperación del fondo de pensiones.

Decididos a tomar la avenida Libertador, el grupo dio media hora de plazo para que las autoridades le dieran respuesta a sus planteamientos, en el que exigen, además, el pago de la quincena, pues desde el 17 de este mes aún no se la han cancelado.

«Lo que depositan son 4 petros equivalente en bolívares a 900, aproximadamente, cuando debería ser más por la subida del dólar de ayer», dijo Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros «Rompiendo Cadenas».

Sin embargo, directivos de Pdvsa respondieron a un grupo de pensionados que revisaran sus peticiones y los atenderían solo si se alejan de los portones de la sede y no trancan la vía.

«Hoy lastimosamente se nos mueren nuestros trabajadores activos y los jubilados también, nuestros abuelitos que dieron la vida en una de las mejores empresas del país, teniendo profesionales de calidad», manitestó Hernández al llamar la atención que solo en Caracas hay cerca de 4 mil jubilados de la empresa petrolera.

La Ajip, la Asociación de Jubilados y Pensionados que agrupa a 5 estados realizó la convocatoria a manifestar este miércoles . «Nosotros lo que hacemos es, una vez más, reclamar nuestros derechos, que fueron ganados», afirman.

«Ni siquiera dan señal»

«Están jugando con los jubilados y todos los sobrevivientes de la industria petrolera», refirió Ana Araujo, hija de pensionda. Ella acudió a protestar por su mamá, María González de Araujo, que por razones de salud no puedo asistir.

«Mi mamá es diabética , con 88 años, es hipertensa y no puede venir a protestar por sus derechos, ya que no le han pagado su pensión este mes, le dijeron el 17 y hoy estamos a 25 y al parecer no le van a pagar, ni siquiera dan una señala de que está cargada, de que esperen, nada», sostuvo.

El fondo de pensiones son los ahorros acumulados por los trabajadores durante el tiempo que estuvieron activos en la empresa. A ellos se les descontaba una parte de su salario y la compañía aportaba otro porcentaje igual.

El 21 de abril los jubilados de Petróleos de Venezuela y de la Petroquíma de Venezuela (Pequiven) también protestaron frente a la sede del Ministerio de Petróleo, en La Campiña realizando la misma exigencia, es decir, el pago de las deudas.