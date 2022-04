Reestablecen energía eléctrica en sectores de Lara tras ocho días de apagón

Habitantes de varios sectores del municipio Torres, en el estado Lara, informaron que la energía eléctrica fue reestablecida al final de la mañana de este 20 de abril, tras casi nueve días de apagón. Desde los poblados de La Pastora y El Empedrado, vecinos indicaron que la luz volvió a sus hogares.

«Estamos esperando a ver si se mantiene estable y no se va de nuevo. No voy a conectar mis aparatos hasta que pasen unas horas por seguridad. Justo mi mamá se fue ayer para Barquisimeto porque no teníamos como refrigerar sus medicinas», explicó Rosa Fernández, habitante de El Empedrado, a Efecto Cocuyo.

Las zonas de Jabón, La Pastora, Montaña Verde, Pie de Cuesta, El Empedrado y La Libertad permanecieron más de una semana a oscuras, debido a una falla de un transformador en la subestación de Corpoelec La Pastora. Una cuadrilla de la empresa estatal instaló uno nuevo el 19 de abril, según la periodista larense Yelitza Figueroa Rivas.

El ingeniero eléctrico Aurelio Pereira, comentó que este equipo es de 10 MVA, la mitad de generación que tenía el equipo anterior (20 MVA).

«A la hora que falle el turbogenerador, la misma central se puede quedar sin servicio. Por eso ellos intentaron salvar el primero, pero no pudieron», expresó.

«Gracias a Dios la luz está reestablecida en varias zonas. Ya estamos recibiendo llamadas desde La Pastora», señaló Leonardo Márquez, contador público, en la parroquia San Miguel Arcángel. Márquez comenzó a recolectar alimentos para enviar a los pueblos afectados desde el martes 19 de abril.

Más de una semana sin luz

La luz se fue en al menos cinco sectores del municipio Torres la madrugada del 12 de abril. A partir de entonces más de 4.000 personas revivieron nuevamente lo ocurrido en marzo de 2019, cuando una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar, dejó a toda Venezuela sumida en la oscuridad por cinco días.

Pobladores contaron a Efecto Cocuyo que la comida se les dañó ante la falta de refrigeración, por lo que se vieron obligados a comprar lo que se podría cocinar al momento. Así mimo, decenas de negocios cerraron, en especial las carnicerías y charcuterías, cuyos dueños vieron pudrir sus productos.

En Carora, la capital del municipio Torres, habitantes informaron que vieron llegar a personas provenientes de las comunidades afectadas, intentando huir de la oscuridad. Javier Oropeza, alcalde de esta localidad, informó el 17 de abril que 40 trabajadores de Corpoelec estaban solventando la falla.

El gobernador y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Adolfo Pereira, mantuvo silencio sobre el asunto.

Ante la ausencia del servicio, este 19 de abril, se realizó una protesta en La Pastora, que se extendió hasta las 2:00 de la madrugada, para exigir respuestas inmediatas.

Una mano amiga

Frente a la situación de las comunidades sin electricidad, el larense Leonardo Márquez decidió recolectar alimentos no perecederos para llevárselos a las familias afectadas por el apagón.

Aclaró que, a pesar de que la luz eléctrica fue reestablecida, igual trasladará todo lo recolectado a los poblados, debido a que muchas familias perdieron sus alimentos. Cáritas Carora también se dedicó a recoger donativos.

«Hay personas que quedaron todavía en traernos colaboración. Se las vamos a aceptar, porque esos siguen siendo pueblos muy vulnerables», puntualizó Márquez.