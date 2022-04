Protestan en La Pastora (Lara) tras ocho días de apagón

El pueblo larense de La Pastora revive lo que fue el apagón nacional de 2019. Ese año, la mayor parte del territorio nacional se quedó sin luz durante cinco largos días, pero en esta localidad, ubicada en el municipio Torres, suman ocho días sin energía eléctrica.

La avería en una subestación eléctrica los dejó a oscuras la madrugada del pasado martes. Los habitantes amanecieron protestando este martes 19 de abril alrededor de una fogata.

Janet Aliso estuvo en la manifestación que duró hasta las 2:00 de la mañana. El sonido de las cacerolas se escucha en un video que envió a Efecto Cocuyo.

“Estamos cansados de los engaños, nos viven diciendo que el servicio se va a restablecer a las 2:00pm, luego a las 6:00pm, no nos dan información como tal. El transformador que se nos dañó, que estaban reparando, parece que no sirve por las pruebas que le han hecho y aparentemente van a instalar otro que trajeron, que estamos claros que no es nuevo”, informó.

La habitante de La Pastora subió a la subestación esta mañana, pero debido a la protesta aseguró que no le permitieron estar en el lugar y tampoco ofrecieron mayores detalles sobre el restablecimiento del servicio.

Sobrevivir a oscuras

En su casa compran solo lo que van a cocinar en el momento en los pocos comercios que abren gracias al funcionamiento de generadores eléctricos que operan con gasolina.

Uno de sus hermanos tuvo que cargar agua de un pozo cercano, en un tanque que transportó en un vehículo, para poder tener acceso al líquido que tampoco sale por las tuberías desde que se quemó el sistema de bombeo que alimenta a este sector hace cuatro meses.

“Estos ocho largos días parecen un mes”, lamenta Aliso.

A unos cuantos kilómetros está el pueblo Jabón que tiene los mismos días sin luz. Aliso mandó comida a sus familiares que viven allá y dice que están completamente incomunicados.

En Jabón, María Elena* perdió toda su comida por falta de refrigeración, afirmó a Efecto Cocuyo.

La oscuridad la mantiene en vigilia: “La pasada fue la peor Semana Santa. Nos hemos pasado rezando porque vuelva la luz. Yo perdí todo el mercado que tenía refrigerado y me ha tocado ver cómo resuelvo, porque sin electricidad no puedo trabajar”, comentó.

