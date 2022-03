Venezolanos de la tercera edad protestaron este 9 de marzo en la Plaza de La Moneda para exigir aumento en el pago de sus beneficios salariales. Los pensionados y jubilados solicitaron que el monto corresponda al costo de la canasta básica, calculada en más de 448 dólares al mes.

Se concentraron a pocos metros de la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), ubicado en la parroquia Altagracia, municipio Libertador de Caracas.

En esa esquina -a pesar de las limitaciones físicas y de las dolencias propias de la edad- alzaron la voz para exigir derechos como el pago de los seis años de retroactivos que el gobierno de Nicolás Maduro debe a los pensionados en el exterior.

«Quebraron el fondo de pensiones. Se embolsillaron ese dinero y, ahora, pagan pensiones de muerte», expresó Pedro García, educador jubilado.

No solo se presentaron pensionados y jubilados del sector educación, también los de salud, de la Cantv, de Electricidad se acercaron a la manifestación con pancartas alusivas a «las pensiones de muerte» que reciben.

No dejarán las calles

Los adultos mayores han mantenido viva la queja en las calles. Han protestado ante la Defensoría del Pueblo, frente a los ministerios de Salud, Educación y del Trabajo y cuando han intentado llegar a la Vicepresidencia de la República son cercados por funcionarios de los cuerpos de seguridad.

«Pero aún así, no nos callarán, no al exterminio de los jubilados», gritaban repetidamente quienes dedicaron más de 30 años de sus vidas al servicio de la administración pública.

Desde las 9:00 de la mañana se concentraron frente al Ivss.

Pasada las 10:30 de la mañana dos representantes de la protesta fueron recibidos por funcionarios del Ivss, a quienes les entregaron un documento con las peticiones. En octubre pasado también consignaron un pliego de demandas ante esas oficinas y llevaron una copia a la Defensoría del Pueblo.

Mientras el resto esperaba, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado (GNB, el Sebin y la PNB) se mantenían alrededor del sitio de la manifestación.

«Comprar las pastillas para la tensión, para el colesterol , para la circulación de la sangre y calcio para evitar fracturas de los huesos, y además un mercado con proteínas y legumbres cuando todo está dolarizados, pagar los servicios, teléfono, cable, agua en recargas y la electricidad, no se hable de gasolina para el vehículo, ni de los pasajes del transporte público. Nada de eso es posible. Dieron una aumento que no llega a los 30 dólares, me pregunto para qué, si no podemos costearnos nada», argumentaban quienes tomaban el megáfono y con sus testimonios trataban de hacer eco de su queja.

Dicen que con la pensión les es imposible cubrir gasto de alimentos.

Edgar Silva, director del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, convocante de la acción, destacó que el anuncio de la elevación del salario mínimo y las pensiones a 126 bs o 28 dólares, no cambia la decisión de los pensionados y jubilados venezolanos de protestar ante todas las oficinas regionales del Seguro Social», afirmó.

Actualmente, al menos cinco millones de personas de la tercera edad perciben una pensión de 7 bolívares, equivalentes a poco más de un dólar al cambio, según denunció Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados del país.

«No nos callarán», gritaban los pensionados.

Dicen que el Estado está en deuda con ellos.

«no al exterminio de los jubilados» gritan los pensionados

Con información de Albany Andara

Noticia en desarrollo