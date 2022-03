Activistas, dirigentes políticos y gremios se concentraron este jueves, 3 de marzo, frente a la sede de la Unión Europea (UE)en Caracas en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania, y para pedir acciones más contundentes contra el gobierno de Vladimir Putin.

La ciudadanía se activó este 3 de marzo para rechazar la invasión a Ucrania. Foto: Mairet Chourio

Se dejaron ver carteles con frases como «No a la Guerra», «No más invasión», «apoyo a Ucrania» y «Putin asesino». Los manifestantes también vociferaron su rechazo a la cooperación de Nicolás Maduro con Putin y el respaldo a la acción bélica.

Piden que Ucrania sea admitida en la UE

Nicmer Evans, del Movimiento Democracia e Inclusión, destacó la importancia de que un pueblo oprimido como Venezuela, respalde a otro que sufre una guerra injusta «por culpa de la tiranía de Putin». Hizo un llamado a los países para que los gobiernos autoritarios no sean admitidos. También se pronunció a favor de que Ucrania sea admitido en la UE.

«Hoy nos encontramos como ciudadanos, expresando nuestro rechazo absoluto y contundente a una invasión imperialista por parte de Rusia en contra de Ucrania, pero más que eso protestamos en contra del injerencismo, de las políticas perversas que ha generado un sector antidemocrático, violatorio de todo criterio de soberanía.

«En Venezuela hay muchos factores que se dicen antiimperialistas, hablo del chavismo-madurismo, pero hoy aplauden la invasión de Rusia, fue ingenuo pensar que hoy pudieran estar aquí para ser coherentes con su discurso», expresó el politólogo a Efecto Cocuyo.

Evans advirtió que el apoyo de Maduro a Putin sí podría traer consecuencias, al ser sancionada la economía rusa, por cuanto recordó que Venezuela por ejemplo, ha desarrollado una dependencia con la banca rusa para evadir las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos.

La solidaridad se plasmó en carteles y se gritó en consignas.

También estuvieron presentes otros dirigentes como Roberto Enríquez de Copei, Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano y Andrea Tavares, de la Causa R, además de activistas de Voluntad Popular y Convergencia, gremios y otros sectores de la sociedad civil.

Llaman a evitar que el conflicto escale

«Es una manifestación de apoyo a Ucrania y de condena a la agresión de Rusia a un país soberano y mucho más pequeño. Reclamamos a la UE una mayor responsabilidad en sus decisiones y en lo que todos aspiramos que es que este conflicto no escale.«, dijo a Efecto Cocuyo Beatriz Cisneros (65 años), quien se identificó como activista de derechos humanos.

Rechazó que por intenciones de Putin y Maduro, Venezuela se vea en un «tablero de juego guerra» con el que no tiene nada que ver por ser un país de paz.

Solórzano, presidenta de la organización Encuentro Ciudadano, señaló que es una obligación levantar la voz contra la tiranía sin importar la distancia porque «las tiranías siempre alcanzan y derraman sangre».

«Le decimos al mundo: Maduro no es Venezuela, es aliado de Putin. Por maula no pudo votar en la ONU (Organización de Naciones Unidas) ayer a favor de la guerra. No pudo quedar impreso para la historia el voto favorable de la representación usurpada de Venezuela a favor de un acto genocida», fustigó.

En la asamblea general de la ONU celebrada este miércoles 2 de marzo, 141 países de 193, aprobaron una resolución que exige a Rusia detener la guerra contra Ucrania. La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Belarús, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones, entre las que destacan China, Cuba, India y Sudáfrica. Otros 12 países como Venezuela, Marruecos y Etiopía, no participaron en la votación.

Sebin vigiló protesta

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) vigilaron de cerca la actividad de protesta, desarrollada en la avenida principal de Las Mercedes, en Caracas y que contó con la presencia del líder opositor Juan Guaidó. También hubo presencia de la Policía Nacional Bolivariana en servicio diplomático y la Policía de Baruta para apoyar con el tránsito.

Los dirigentes locales pidieron un alto a la guerra.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando inició el ataque ruso a Ucrania, la preocupación, solidaridad e indignación de miles de personas alrededores del mundo se han hecho sentir en diversas acciones.

En Suramérica, las personas se han plantado frente a las sedes de la embajada rusa y han acompañado su crítica con consignas, gritos, cantos, con ropas manchadas de sangre y con el solo propósito del cese del conflicto y el retiro de las tropas rusas, acción que ha causado miles de muertos y más de 900.000 ucranianos desplazados.