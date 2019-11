Nueva Esparta y 40 % de Monagas sin energía eléctrica este #22Nov - Efecto Cocuyo

Apagón general.Desde las 3 de la tarde de este viernes, 22 de noviembre, usuarios de Twitter reportan un apagón que afecta la mayoría de los municipios del estado Nueva Esparta. A las 6:00 de la tarde aún no había sido restituido el servicio en la entidad nororiental.

Hasta los momentos Corpoelec, ni las autoridades de Nueva Esparta no han ofrecido información oficial por este apagón. Sin embargo, se pudo conocer de manera extraoficial que el cable submarino que lleva la electricidad desde tierra firme a la isla, quedó fuera del sistema interconectado nacional.

Este cable de unos 30 km, lleva la electricidad desde Chacopata, estado Sucre, hasta la planta Luisa Cáceres de Arismendi, que se conecta al sistema principal de distribución de Margarita.

Dexcy Guedez, periodista de Unión Radio, informó a Efecto Cocuyo que la isla está sin luz desde las 2:30 pm. Afirma que hay caos en las calles porque los semáforos no funcionan y desde ese momento, los comercios comenzaron a bajar sus santamarías.

Apagon general en isla margarita, toda la isla sin luz, imagino que asi se fomenta el turismo. — cecilia sanchez (@venezuelaheroic) November 22, 2019

Municipio Maneiro sin luz isla de Margarita.Desde 3 pm — WICHAMF (@WICHAMF) November 22, 2019

En Monagas no hay luz en 40 % de la entidad

Además, el 40% de Monagas está sin electricidad debido a un incendio de en la subestación eléctrica El Furrial, ubicada en la población de Morón en el municipio Santa Bárbara, al oeste de la entidad. También desde la 3:00 de la tarde de este viernes.

Esto ocurrió por el sobrecalentamiento y desprendimiento de la barra de 115 KV del transformador Nro. 3 de 400 KVa, según información suministrada por la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Número 52.

Al lugar se presentaron funcionarios de Corpoelec y Bomberos para controlar el incendio que dejó sin electricidad a varios municipios. Entre ellos se encuentra la capital monaguense, Maturín, donde están sin energía amplios sectores de las parroquias Los Godos y Las Cocuizas, en las zonas central y este de la ciudad.

Fallas en el área metropolitana

En Caracas tras una fuerte lluvia que comenzó a las 3:00 de la tarde, usuarios reportaron a Efecto Cocuyo que algunas zonas de la urbanización El Paraíso y Plaza Venezuela en el municipio Libertador; además de sectores de Baruta, Plaza Venezuela están sin luz.