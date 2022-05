Médicos Sin Fronteras alerta sobre la importancia de abordar la salud mental en zonas fronterizas

Médicos Sin Fronteras, una organización médica humanitaria que trabaja en Venezuela, advierte que es importante reforzar la atención de la salud mental en las zonas fronterizas de Venezuela para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades psiquiátricas y desmontar estigmas al rededor de este tema.

“Aunque sabemos que las autoridades tienen gran voluntad para atender el componente de salud mental, notamos que en el estado y especialmente en comunidades fronterizas, hay muchas dificultades para acceder a este tipo de servicios», explica Victoria Caro, referente médica de MSF en el estado Táchira.

Caro agrega que en los centros de salud de Táchira «requieren más personal y a su vez necesitan capacitaciones e insumos para trabajar. En este sentido, creemos que es importante que otras organizaciones que trabajen en el área de salud mental, puedan asistir a estas poblaciones vulnerables”.

Entre agosto de 2021 y abril de 2022, Médicos Sin Fronteras ha realizado y apoyado 2.316 consultas médicas y 92 consultas psicológicas. Además, ha capacitado a 405 adultos y 179 niños y adolescentes a través de sesiones psicoeducativas y ha hecho 94 sensibilizaciones a través del equipo de promoción a la salud mental.

Médicos Sin Fronteras actualmente tiene operaciones relacionadas con el acceso a la salud en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Táchira.

La importancia de hablar sobre salud mental en la frontera

“Esta enfermedad es un infierno. Te atrapa, te atrapa y te va consumiendo”, describió Wilson, quien tiene 54 años y padece síntomas asociados a la ansiedad. Vive en la Comuna Socialista de Guadalupe, una comunidad fronteriza con Colombia en el estado Táchira, al oeste de Venezuela.

Desde enero a Wilson se le comenzó a nublar la vista. No podía comer, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro y no era capaz si quiera de manejar el habitual tractor que utilizaba para trabajar. Fue a un centro de salud en San Antonio de Táchira, pero no recibió atención médica. Cruzó la frontera hasta Colombia, pero allí tampoco encontró solución a su problema.

Entonces preguntó y preguntó hasta que un vecino le comentó que en el centro comunal Base de Misiones Ezequiel Zamora, ubicado en el corazón de su comunidad, un pequeño equipo de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) estaba trabajando junto a las autoridades locales, para prestar atención médica y psicológica.

Desde agosto de 2021 personal de MSF brinda soporte al equipo médico del ambulatorio local para hacer seguimiento a este tipo de casos.

No obstante, no todos los habitantes de esta comunidad, en existen diversos pasos ilegales y dinámicas de seguridad muy cambiantes, logran ser buscar ayuda. Allí es común que los habitantes experimenten diferentes síntomas usualmente relacionados con ansiedad, estrés y depresión. Sin embargo, en el área se habla muy poco sobre salud mental.

Víctimas del estigma

Por esto, quienes padecen enfermedades psiquiátricas son víctimas del estigma por parte de una sociedad que está luchando por otras necesidades básicas, dejando muy poco espacio para la empatía y la reflexión.

Para mitigar esta situación, el centro comunitario de la Comuna Guadalupe, MSF ha capacitado y sensibilizado a varios cientos de habitantes de la comunidad y también brinda apoyo con trabajos relacionados a agua y saneamiento, dotación de medicamentos e insumos médicos y atención a pacientes que padecen enfermedades crónicas.

«Implementar el componente de salud mental en la comunidad ha traído inmensos beneficios. En un muy corto período de tiempo, logramos a atender a pacientes que venían principalmente por casusas relacionadas con depresión y ansiedad. Además, el equipo de promoción a la salud mental hizo un gran trabajo de sensibilización no solo con quienes recibían la atención sino también con la propia gente de la comunidad”, explica Victoria Caro.