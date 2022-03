Luz Mely Reyes recibe el Premio a la Excelencia en Periodismo Internacional y DDHH de la Universidad Tecnológica de Texas

Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, recibió este miércoles 9 de marzo un reconocimiento de la Universidad Tecnológica de Texas por su labor periodística, otorgado durante la realización del Simposio de Estudiantes de Posgrado: Periodismo y Memoria Colectiva, realizado por la Facultad de Comunicación de esta casa de estudios.

A Reyes le fue impuesto el Premio a la Excelencia en Periodismo Internacional y Derechos Humanos, entregado de manera telemática por el decano del College of Media and Communication, honor que compartió la periodista venezolana junto a su colega Rana Ayyub, periodista de investigación y escritora de opiniones globales en The Washington Post.

Behind the scenes: Graduate Student Symposium: Journalism and Collective Memory. Special thanks to TTU Excellence in Int. Journalism & Human Rights award recipients @LuzMelyReyes and @RanaAyyub for sharing the importance and challenges of being an international female journalist. pic.twitter.com/jbX2DDZ9Ey