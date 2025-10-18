Overview: La plaza del

Imágenes de los presos políticos de Venezuela cubrieron la céntrica plaza del Risorgimento, en Roma, donde decenas de venezolanas y venezolanos se congregaron para exigir la liberación de los privados de libertad por razones políticas

En la víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los manifestantes se concentraron en la plaza y cubrieron el suelo con fotografías de los presos bajo el lema «una canonización sin presos políticos».

Posteriormente, se trasladaron a la plaza Pío XII, frente a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde entonaron canciones por la libertad y afirmaron que sin libertad no hay paz.

La organización no gubernamental Foro Penal, en su balance al 13 de octubre, reporta 845 personas presas por motivos políticos, de los cuales 103 son mujeres y 4 son adolescentes.

«Cada rostro desplegado en este plaza representa una vida, una familia, una historia que merece libertad», dice el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela en su cuenta en IG.

«Los nuevos santos de Venezuela -símbolo de fe, compasión y servicio- inspiran este llamado: una canonización sin presos políticos, porque la fe no puede celebrarse entre rejas», sostiene el Comité.

El pasado 29 de septiembre, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos venezolanos antes de la canonización.

La canonización de Hernández y Rendiles ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de DD.HH. y la misma Iglesia católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

El 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló que la canonización representa «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».

Con información de la agencia EFE