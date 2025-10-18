En una nueva ola represiva, al menos, 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria en lo que va de octubre en el país, denunció el partido Vente Venezuela, liderado por la Nobel de la Paz María Corina Machado.

La organización política precisó que, hasta este 17 de octubre, solo tres personas fueron liberadas y 27 permanecen arrestadas, entre los que hay víctimas de «castigo colectivo»; es decir, familiares de dirigentes que son buscados y no han podido ser detenidos.

«Ola represiva desatada por el régimen de (Nicolás) Maduro en los últimos días ha generado al menos 30 detenciones arbitrarias y múltiples allanamientos», dijo en X el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Entre los detenidos, señaló que hay «miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes, quienes son sometidos a desaparición forzada».

Estos operativos, según el comité, se han llevado a cabo en seis estados del país.

Con respecto a los allanamientos, afirmó que «muchos de estos» se efectuaron «de manera violenta y sin orden judicial».

«Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares. Todo esto representa una violación a los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos», expresó el comité de Vente Venezuela, que exigió el cese de la persecución.

Detenidos tres integrantes de la familia Castellanos

Los últimos tres detenidos, según el partido, son los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, y su madre, Blanca de Loaiza, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) «allanaron» su vivienda en el estado Lara.

José Castellanos es coordinador juvenil de Vente Joven Lara y estudiante de Economía de la Universidad Centroccidenal Lisandro Alvarado en Barquisimeto. Su hermano Omario estudia Comunicación Social en la Universiad de Yacambú.

Este viernes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió por «la libertad y la justicia» en el país, a propósito de la canonización este domingo 19 del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, quienes serán los primeros santos venezolanos.

Además, la organización dijo esperar que «quienes tienen poder y autoridad (…) escuchen el clamor de un pueblo que anhela paz, respeto a los derechos humanos y libertad plena».

La canonización ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de DD.HH. y la misma Iglesia católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos.

El Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.

Con información de la agencia EFE