Ipys Venezuela dice que persisten fallas eléctricas en 10 estados del país

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) reportó que tras el apagón nacional, ocurrido la madrugada de este 17 de diciembre, persisten fallas eléctricas en 10 estados del país.

A través de su red nacional de corresponsales, llegan reportes de interrupción del servicio eléctrico en Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Monagas, Portuguesa, Táchira y Trujillo.

Este viernes en la madrugada al menos 20 estados del país y Caracas se vieron afectados por la interrupción de la electricidad, en lapsos que variaron de tres a cinco horas. Sin embargo, en zonas como Maracaibo sumaban más de seis horas sin electricidad.

Además de la falla eléctrica, los servicios de Internet y la telefonía móvil se vieron afectados por este nuevo apagón nacional.

«Corresponsales de #IPYSve reportan fallas en el servicio de datos móviles de Digitel y Movistar», dijo la ONG venezolana a las 11:30 de la mañana de este viernes.

Fallas de conectividad

También señaló que la mayor falla de conectividad a internet ocurrió con la operadora estatal Cantv, a partir de las 2:10 de la mañana, cuando se produjo la caída del servicio eléctrico.

«El observatorio @outagedetect registró una falla mayor en la conectividad del internet de Cantv que inició a las 2:10 a.m. en medio de un #apagón nacional y cayó 74% a las 4:05 a.m. La incidencia mejoró a las 8:00 a.m. #17Dic«, dijeron.

Otros observatorios de monitoreo como Netblocks y Ve Sin Filtro también reportaron la caída de conectividad de internet en el territorio nacional, pero con la restitución progresiva en varios estados mejoró en el transcurso de la mañana de este viernes.

