El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió sobre un aumento de los niveles pluviométricos en Venezuela durante el fin de semana, que se caracterizará por lluvias de intensidad variable en gran parte del país.

Este 23 de agosto se esperan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en al sur del Zulia, los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo), Llanos occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa), los centrales (Cojedes y Guárico), donde el organismo dijo que podrían esperarse acumulados de agua de lluvia por encima de los 100 litros por metro cuadrado.

Aseguraron que esto «implica un alto riesgo en esas áreas y requiere constante monitoreo».

Para el domingo las condiciones serán lluvias con foco en el sur del país: Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba, donde los acumulados pluviométricos llegarán hasta los 50 litros de agua por metro cuadrado. En las dos primeras regiones desde finales de junio hay emergencia por el aumento del caudal del río Orinoco, que en el caso de Bolívar sobrepasó la cota de inundación en diferentes zonas en las últimas semanas.

Dónde lloverá el domingo 24 de agosto

Hacia el occidente del país, este 24 de agosto, se espera una disminución de las lluvias, aunque no se descartan «precipitaciones leves» en la región central (Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira).

«En general, el fin de semana se presentará húmedo, situación dada por el desplazamiento de la onda tropical 29 del centro al occidente (del país), la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y efectos de la convección (aumento de la temperatura) diurna».

Añadieron que habrá en gran parte del territorio «temperaturas frescas» en horas de la mañana y la madrugada, aunque después del mediodía rondarán de 37 a 39 grados Celsius en toda la franja norte-costera venezolana.

Afectaciones en Maturín

Las lluvias de este viernes provocaron un apagón en zonas de Caracas, Los Altos Mirandinos y La Guaira, además de reportes de interrupción del servicio en localidades de Aragua, Portuguesa, Monagas y Falcón, así como bajones en el estado Zulia.

En la capital de Monagas, Maturín, varios sectores sufrieron daños por anegaciones tras el desbordamiento de varios caños en la zona oeste de la ciudad, lo que dejó viviendas con diferentes niveles de afectaciones en parroquias como San Simón, San Vicente y Santa Cruz, según las autoridades regionales y municipales.

Sin embargo, el Inameh descarta lluvias en esta entidad para el fin de semana.