Onda tropical 29 se desplaza sobre Venezuela: Inameh estima lluvias

El paso de la onda tropical número 29 de la temporada, que se desplaza por el oriente de Venezuela, dejará lluvias en el país este viernes 22 de agosto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) el fenómeno está asociado con poca nubosidad, por lo que no se esperan grandes acumulados pluviométricos para las próximas horas sobre el territorio nacional.

En su canal de Telegram, el organismo destacó que en horas de la mañana se estima cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio con mantos nubosos que dejará lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, sur de Miranda, sur de Táchira y norte del Lago de Maracaibo.

«Durante la tarde y noche se estima un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central», agregó sobre las condiciones meteorológicas para el país durante este viernes.

Los acumulados de agua de lluvia del día se moverán entre 2 y 45 litros de agua por metro cuadrado, especialmente hacia el sur de Venezuela en los estados Amazonas y Bolívar, donde la crecida del río Orinoco en las últimas semanas ha dejado inundaciones, damnificados y personas desalojadas de sus viviendas por el aumento del principal afluente nacional, que también provocó una emergencia en Monagas y Delta Amacuro.

Tres perturbaciones se encuentran sobre el Atlántico

El Inameh dijo que se formó una tercera perturbación sobre el océano Atlántico. La primera mantiene las estimaciones de 80 % que en los próximos siete días se transforme en un ciclón. La segunda con probabilidad de 60 % y la última en crearse es de apenas 10 %.

Ninguna de ellas representa riesgo directo para Venezuela, aunque la agencia estatal llama a las personas a seguir sus canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Este viernes, las altas temperaturas continuarán por el fenómeno de la declinación solar, que abarcará del 20 de agosto al 20 de septiembre. En Falcón y llegarán a los 38 grados Celsius. En los estados orientales promediarán 34 grados Celsius, a excepción de Margarita donde se esperan tengan máximos de 33 grados.