La calle principal del sector La Suiza, de San Blas, Petare, estaba repleta de carros y motos este lunes 25 de septiembre. Muchas personas se acercaban a ver qué había pasado y otros tantos eran funcionarios de Protección Civil, así como de la Policía de Sucre. “Esto es un desastre anunciado”, dijo al aire uno de los habitantes y siguió caminando.

Los habitantes de esta zona llevaban más de un año alertando sobre la situación

Una casa se derrumbó por completo y otras dos parcialmente, pero en total fueron cinco las casas afectadas por los deslizamientos de tierra ocurridos en la madrugada del domingo 24 de septiembre, en uno de los sectores más altos de Petare.

Las personas, ahora damnificadas, hicieron énfasis en que llevaban, por lo menos, un año denunciando la situación, pero las autoridades de la gobernación de Miranda no les prestaron ni apoyo ni atención.

“Acá venían a tomar fotos, a hablar con nosotros y se iban rapidito”, comentó Maira Meléndez, una de las tantas personas de la comunidad que quedaron sin vivienda.

Una casa se derrumbó por completo y otras dos parcialmente

Las constantes lluvias en Caracas son una de las razones de estos derrumbes, pero no la principal. Los habitantes del sector La Suiza indicaron a Efecto Cocuyo que desde hace varios años se rompió un tubo de aguas negras y que estas fueron socavando la tierra, pues las autoridades pertinentes no repararon la avería.

“Las casas se están cayendo”

Los vecinos coinciden en que entre 4:30 y 5:00 de la mañana escucharon del domingo el crujir de las paradas de varias casas. El sonido de los bloques y cerámicas quebrándose se combinó con el de la incesante lluvia que caía a esa hora en buena parte de la capital venezolana y, especialmente, en este sector petareño.

“Yo estaba durmiendo y sentí que la puerta se movía. Me levanté, me asomé al balcón y no veía nada; me quedé viendo un rato y noté que la casa de en frente botaba cerámica. Las puertas empezaron a ceder y todo empezó sonar muy fuerte”, dijo Dalmiro Rojas, habitante de la zona.

Los vecinos de La Suiza escucharon el crujir de las casas en la madrugada de este domingo

Rojas tiene una bodega en la parte baja de su casa. Hace varios años sufrió un accidente y actualmente se apoya con un bastón para caminar. Sentado, del otro lado de la calle, observaba este lunes los escombros y dijo que tenía mucha suerte porque su casa no se cayó.

“Yo pensé que se venía toda la calle. Empecé a temblar y me tuvieron que ayudar a calmarme incluso varias horas después de lo sucedido”, recordó Dalmiro.

Rememorando lo ocurrido el domingo en la madrugada, Rojas recordó que una vecina salió corriendo de uno de los callejones que da hacia abajo y gritó: “¡las casas se están cayendo!”

Dalmiro se sintió muy nervioso y pensó que su casa también se vendría abajo

Las mujeres son las más afectadas

Maira Meléndez es dueña de unas de las casas afectadas; por suerte, ni ella ni su hija estaban en la casa al momento del deslizamiento. Pero Maira asegura que ella presentía que esto iba a pasar, por ello tenía varios días sacando ropa y algunos enseres de su casa para evitar perderlo todo.

“Esto es un problema que tiene unos 12 años. Pero desde el año pasado fue que se puso más fuerte. Desde ese momento nos movimos con las instituciones, pero nunca tuvimos respuesta”, comentó Meléndez en compañía de su hija, su nieta y otra vecina de la tercera edad.

Las mujeres asumieron la vocería para hacer un llamado de atención a las autoridades

Bomberos y funcionarios de Protección Civil acudieron a revisar la zona

“Mi casa es una de las afectadas. Por eso yo he venido haciendo desalojo desde el año pasado. En el momento de los deslizamientos no estábamos en la casa. Pero los vecinos nos dijeron que fueron momentos muy tensos. Ahorita estamos en la calle y no tenemos respuesta de nada”, relató Maira Meléndez.

También comentó que, hace un año, cuando fue a denunciar la situación, las autoridades le ofrecieron vivienda en los Valles del Tuy. “En el momento no rechacé, pero tampoco dije que sí. Porque ese lugar nos queda muy lejos. Es muy difícil vivir por allá porque además no hay fuentes de trabajo”, afirmó Meléndez.

Un vecino quita las placas de zinc de una de las casas y dice que en cualquier momento se puede derrumbar

Los vecinos de La Suiza, en San Blas, exigen respuesta de las autoridades

Actualmente, las personas afectadas están en lo que llaman “refugios solidarios”. Básicamente, son casas de vecinos, familiares o allegados que han decidido prestarle apoyo a quienes ya no tienen una vivienda. La idea de mudarse hacia los Valles del Tuy es prácticamente descartada por las personas.

“Imagínate yo meterme allá tan lejos. Esa es otra dinámica, uno no sabe cómo se vive por allá, pero todo el mundo dice que es violento. Yo prefiero alquilar una habitación y seguir viviendo en Caracas”, dijo uno de los vecinos que trabaja como mototaxista en Petare.

Las personas afectadas no consideran buena idea ser reubicadas en los Valles del Tuy

La zona recibió la visita del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, y un equipo de trabajo. La autoridad local escuchó los reclamos de los vecinos, pero les dijo que “lo importante es la vida”.

Rangel aseguró que se ha comunicado con el gobernador Héctor Rodríguez y dijo que “la gente de la gobernación debe aparecer hoy”, para atender los reclamos de las personas.

Rangel Ávalos aseguró que estaba en comunicación el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez

El alcalde de Sucre, acompañado de funcionarios de Protección Civil, indicó que el problema de estas casas es que nunca fueron urbanizadas en años anteriores.

En La Suiza hay muchas más casas en riesgo de derrumbarse

Maira Meléndez aseguró que son, por lo menos, 55 casas las que están afectadas. Sin embargo, cinco de ellas ya son inhabitables.

“El año pasado nos hicieron un censo y determinaron que son 55 casas afectadas y cada una tenía entre 3 y 4 familias. Estamos hablando de una gran cantidad de personas”, afirmó la habitante del sector La Suiza.

