FVM: Magisterio nacional se declara en emergencia

Este miércoles el magisterio venezolano se declaró en emergencia, luego de reconocer que no existe voluntad por parte del gobierno de Nicolás Maduro de firmar la Tercera Convención Colectiva a los docentes.

En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) expone que «la convención colectiva no se ha firmado porque hasta ahora no ha habido voluntad por parte de los representantes del gobierno nacional, por ende no se han aprobado las cláusulas que tienen incidencia salarial, ni hay garantías sobre beneficios de seguridad social».

El comunicado de la FVM se produce horas después de que el magisterio, a través del presidente del FVM, Édgar Machado, anunciara una reunión con la ministra de Educación, Yelitze Santaella, en la que no asistió la titular del despacho, en cambio un representante del mismo que acudió a la cita les habría informado a los representantes sindicales que no había “dinero para firmar una convención colectiva que dignifique al trabajador del sector educativo, que para nosotros se traduce en el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional”, reseña el medio Radio Fe y Alegria Noticias.

«Cuanta indiferencia con el magisterio. Los maestros exigimos un salario digno, justo y suficiente, que le permita a los trabajadores de la educación tener calidad de vida», escribió Machado en sus redes sociales en horas de la tarde de este martes, mientras en su cuenta oficial de Twitter la FVM expuso que «el MPPE una vez más se burla del magisterio. Hoy no hubo reunión para discutir la convención colectiva…».

Nombran comité de conflicto

Los docentes venezolanos arrancaron este 2023 en las calles. El 9 de enero, hicieron sentir su voz de protesta en todo el país. En Caracas se apostaron frente a la sede del Ministerio de Educación y pidieron la renuncia de la ministra Santaella ,mientras que en los estados la convocatoria fue masiva y el petitorio unísono: nueva contratación colectiva que mejore salarios y seguridad social.

Este miércoles el comunicado de la FVM llama a realizar asambleas de delegados, a la conformación del comité de conflicto, así como a la organización para realizar asambleas de afiliados en los centros educativos, parroquias, municipios y estados, a fin de «organizar a los trabajadores para las próximas acciones de lucha».

La sensibilización de padres y representantes y la formación de nuevas alianzas (fortaleciendo a las existentes) con otros sectores laborales serán promovidas, para mantener activo al magisterio en la lucha.

Pronunciamiento de la Federación Venezolana de Maestros. pic.twitter.com/w7kNEotQ9H — Federación Venezolana de Maestros (@fvmluchaonline) January 10, 2023

Conflictos laborales en Venezuela

Por lo menos, 225 conflictos laborales se registraron en Venezuela durante los últimos tres meses de 2022, lo que arroja un promedio semanal de 17,5 reclamos, expuso este martes el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Del total, la mitad de los conflictos fueron exigencias de mejores salarios, cuyo mínimo en el país es de unos 6,98 dólares al mes, y casi un 12 % de los reclamos estuvo impulsado por el «incumplimiento» de contratos colectivos, según una nota de prensa del Inaesin.