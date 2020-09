Foro Penal reporta 16 detenidos por protestas de este #26Sep en Yaracuy - Efecto Cocuyo

View this post on Instagram

Cuerpos de seguridad sacan de una vivienda a dos personas en Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy, en medio de la represión contra manifestantes que por cuarto día consecutivo protestan en la entidad del centro occidente de Venezuela este #26Sep 🎥: Cortesía #EfectoCocuyo #Yaracuy #Conas