Familia de niña sobreviviente en Nicaragua exige verla tras 13 días del accidente

La familia venezolana de Adalyn Valeria Castellano Estaba, la niña de dos años que sobrevivió al accidente del bus en Nicaragua, denunció este 8 de agosto que las autoridades locales siguen sin permitir videollamadas para corroborar el estado de salud de la bebé, a quien no han visto desde hace trece días.

«Nos dejan en visto; no nos responden, no nos mandan ni siquiera una foto para saber si la niña está bien. Cuando llamamos le dijeron a mi mamá: ‘Señora, no tenemos nada que hablar con usted, hable con su embajada’. Hoy estamos desesperados», expresó a Efecto Cocuyo Juliannys Castellano, tía de Adalyn.

La pequeña está bajo el cuidado del Ministerio de la Familia en Managua, desde hace dos semanas, luego de que sus padres fallecieran el 27 de julio en el accidente de autobús que dejó otros trece venezolanos muertos en el kilómetro 171.5 de la carretera Panamericana.

Aunque el gobierno de Daniel Ortega aseguró que Adalyn no sufrió daños graves, sus parientes paternos exigen verla y hablar con ella.

«No comemos, no dormimos porque no sabemos si de verdad está bien o qué le están haciendo a la niña. Nosotros somos su familia, es nuestro derecho verla«, dijo Castellano.

Agregó que tampoco tienen respuesta del gobierno venezolano sobre su situación. En los primeros días del mes, varios familiares viajaron desde Ciudad Ojeda, en Zulia, hasta Caracas (Unos 637 kilómetros aproximados), para pedir apoyo de la Cancillería. Hasta ahora, el proceso es lento y no saben cuándo se realizará el traslado de la pequeña a Venezuela.

Sin respuesta del Ministerio de la Familia

Juliannys Castellano indicó que las abuelas de las niñas están realizando el trámite de apostillar sus partidas de nacimiento en Venezuela, para mandarlas a Nicaragua. Son requisitos que deben enviar para poder acreditar el parentesco de consanguinidad existente, así como la partida de nacimiento de los padres, Jordan José Castellano Castillo (26 años) y Cinthia Ninoska Estaba Rojas (24 años).

«Pero aquí en Caracas tardan mucho los trámites y estamos muy preocupados. Buscamos sacar el pasaporte express y no pudimos. En Cancillería nos dijeron que hay posibilidad de que la niña la traiga un abogado desde allá, pero no nos dieron seguridad ni nos dijeron cuando», puntualizó la tía de la bebé.

Efecto Cocuyo intentó contactar con el Ministerio de la Familia en Managua. No obstante, no recibió respuesta sobre el caso de los Castellano al 8 de agosto de 2022.

La repatriación de los cuerpos

Los cuerpos de Jordan Castellano y Cinthia Estaba aún no han sido repatriados a Venezuela. Sobre ello, las familias exigen que les permitan reconocer los cadáveres.

«A nosotros ni siquiera nos han pasado una foto a ver si en verdad son Jordan y Cinthia. Entonces, ¿cómo sé yo que es mi hermano el que me están mandando, si no me dejan verlo?», dijo Juliannys Castellano.

Apuntó que ya hay un poder notariado en Cancillería para autorizar una cremación. Así mismo, solicitó una respuesta inmediata del gobierno nacional para poder culminar el proceso con rapidez.

«Están jugando con nuestro dolor. Ya no sabemos a dónde acudir», comentó.