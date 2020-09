Fallece periodista Berenice Gómez en Colombia - Efecto Cocuyo

Polémica, de lenguaje duro y claro, pero siempre firme en sus convicciones. La periodista venezolana Berenice Gómez, quien se popularizó como “La bicha“, falleció en Colombia, confirmó su familia este domingo 27 de septiembre, a través de la red social Twitter.

Su hermana Eréndida Gómez explicó que fue la causa del deceso de Berenice fue “una infección bacteriana que agarró en quirófano” durante una operación quirúrgica. Durante varios años la periodista venezolana atravesó difíciles momentos de salud por un cáncer.

El nombre de “La Bicha” se lo ganó por conducir un espacio en Radio Caracas Televisión (Rctv), dedicado a la tertulia política y las entrevistas con personajes del acontecer nacional, junto con Miguel Ángel Rodríguez.

Siempre crítica con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro se vio forzada a salir del país después del cierre de Rctv. Estuvo algunos meses en Miami (Estados Unidos), tras el cierre del canal.

En el año 2011 declaró que “yo no voy a claudicar, como en mi hambre mando yo, no mandan los dueños del canal ni los dueños del periódico, porque yo soy una periodista aguerrida y no tengo miedo, no tuve miedo ni tendré miedo”, tras denunciar el hostigamiento del chavismo contra ella y su familia.

Muere en el exilio

Los últimos años estuvo en Bogotá, Colombia, aquejada de un cáncer que fue mermando su salud. Entre 2018 y 2019 se hicieron campañas para apoyar intervenciones quirúrgicas que necesitó.

El año pasado posteó en Instagram un mensaje para hablar sobre su salud. “Lo que más deseo es recobrar la fuerza física para volver a ser tan productiva como lo he sido TODA MI VIDA, dando ayuda a todo aquel con quien Dios me combinaba en el camino porque es una de las cosas que más me gusta en la vida”.

Gómez nació en Caracas el 26 de julio de 1952. Estudió comunicación en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y durante su ejercicio profesional pasó por medios impresos nacionales, aunque siempre se le recuerda por “La Bicha”.

Colegas y amigos lamentan su deceso

Tras confirmarse su deceso varias excompañeras y amigas expresaron sus condolencias en Twitter.

La periodista Mari Montes fue una de las que escribió en su cuenta sobre Gómez. “Vuelvo porque me entero que falleció Berenice Gomez, fuimos compañeras, cercanas. Admiré el coraje con el asumió su enfermedad. Vivió como quiso. En paz descanse”.

Berenice fue una mujer de convicciones. Se preocupaba por sus amigos. Apasionada. No había que estar de acuerdo con ella, pero es obligatorio escuchar su posición — Mari Montes ❤️⚾️ (@porlagoma) September 27, 2020

La directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, también se manifestó por la muerte de Berenice Gómez.

“Una periodista, una persona extraordinaria en el sentido de la palabra. Tuve el honor de trabajar con ella y siempre la admiré. #QEPD mi querida Bicha”, dijo sobre Gómez.

Lamento profundamente el fallecimiento de Berenice Gómez, en Bogotá hace una hora, según informan personas allegadas.

Una periodista, una persona extraordinaria en el sentido de la palabra. Tuve el honor de trabajar con ella y siempre la admiré. #QEPD mi querida Bicha — Luz Mely Reyes (@LuzMelyReyes) September 27, 2020

El comunicador Alejandro Armas dijo que era una pena conocer la noticia de su deceso.

“Esto es una verdadera pena. Berenice Gómez dejó una marca indeleble en el periodismo venezolano, por su estilo irrepetible. A menudo irreverente. QEPD”.

Larga carrera

Su hermano, Raúl Gómez, se refirió a la larga carrera profesional de Berenice en los medios. Dijo que comenzó a ser reportera en la desaparecida revista Resumen.

“Era la redactora de confianza del cascarrabias brillante Jorge Olavarría”, aseguró. De Resumen saltó a su primera etapa en el diario Últimas Noticias, donde se especializó en la fuente militar.

También escribió para El Nacional, El Universal y El Nuevo País. En la radio destacó en Unión Radio, de donde se fue cuando le pidieron que no se metiera con el gobierno de Rafael Caldera, según Raúl Gómez.

En Radio Caracas Radio junto con su hermana Eréndida Gómez comenzó los programas La Bicha y La Cuaima.

Raúl dijo que se vio forzada a irse a Colombia por las presiones del gobierno de Hugo Chávez y lamentó que haya muerto en el país vecino, al que agradeció por la recepción que tuvo Berenice Gómez en esa nación.