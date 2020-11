Fallece empresario venezolano Oswaldo Cisneros

El empresario Oswaldo Cisneros falleció este domingo, 8 de noviembre, en la ciudad de Miami en el estado de Florida (Estados Unidos).

Cisneros, quien era socio mayoritario de la empresa de telefonía móvil Digitel, era primo del presidente y dueño del canal de TV Venevisión, Gustavo Cisneros.

El periodista Fran Monroy Moret informó en su cuenta de Twitter sobre el deceso del empresario venezolano, con quien tenía lazos de amistad.

“No quiero, ni voy a hacer una semblanza como empresario sobre Oswaldo Cisneros, quien murió hoy (domingo). Voy a recordar que siempre me evocaba que era amigo y vecino de mi papá de jóvenes, siempre recordaré que compartíamos la fecha de cumpleaños y abro hilo personal”, destacó.

Entre los detalles que ofreció están que siempre le “pasaba datos” sobre las empresas de telecomunicaciones en el país, además de anécdotas personales.

“En diciembre de 2004 se me acercó en la fiesta de navidad de Telcel y me dijo: ‘Esta es la última fiesta de navidad de Telcel, se va a llamar Movistar y no lo sueltes hasta que la prudencia te diga’ y eso me hizo ganar la primicia mundial del cambio de logo en 14 países”.