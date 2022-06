Fallas eléctricas causan 225 muertes en hospitales en primer semestre de 2022, alerta ONG

Por lo menos, 225 personas murieron en centros de salud públicos en Venezuela a causa de la falta de servicio de electricidad durante los primeros seis meses de 2022, según el informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de la ONG Médicos por la Salud, presentado este miércoles 22 de junio.

El monitoreo arrojó que 50,7 % de las instituciones hospitalarias reportó haber tenido fallas eléctricas y otro 13 % denunció que la planta eléctrica no funciona.

«Sin electricidad no funcionan los hospitales. ¿Cómo se administra un programa de diálisis si no sabes si al llegar al hospital hay o no luz? Esto ya es un drama estructural y forma parte de la anatomía de la sanidad pública venezolana», expresó Gustavo Villasmil, médico internista y exsecretario de Salud de Miranda, en rueda de prensa.

Aquí puedes descargar nuestro informe sobre el Monitoreo del Covid 19 en Venezuela https://t.co/VWXpEvSPfZ#ENH22 pic.twitter.com/oIYCEXqjsh — Médicos Por La Salud (@medicosxlasalud) June 22, 2022

Otro de los indicadores que destacó fue el de la cantidad de tiempo que transcurre desde que un paciente acude al servicio de emergencia y se le suministra la primera dosis del tratamiento. En el caso de los que llegan con neumonía, la espera promedio es de 244 minutos (4 horas estimadas), mientras que los que sufren de infarto deben aguardar 196,5 minutos o poco más de 3 horas. Estos periodos de atención distan de ser los adecuados, informa la encuesta.

Así mismo, referente al funcionamiento de los servicios, el que tiene peor porcentaje es el de Tomografía y Resonancia Mágnetica con 79 % de inoperatividad.

«Los pacientes deben acudir a servicios externos que generalmente son muy costosos para poder realizarse una tomografía o una resonancia magnética», indica el boletín semestral.

Déficit de insumos y criminalización

Desde abril de este año, distintos gremios y representantes del sector salud en Venezuela afirmaron que el gobierno de Nicolás Maduro busca criminalizar al personal sanitario, al acusar a doctores y enfermeras de robar insumos médicos de los hospitales del país.

Comentaron que el Estado intenta negar su responsabilidad sobre la precaria situación del sistema de hospitales.

Según el informe de la ENH, en el país el déficit de insumos de emergencia alcanzó el 46,8 % y el de insumos de quirófano se situó en 71,5 % en los primeros seis meses de 2022. Un aumento respecto al año 2021, que cerró con un 70 % de desabastecimiento.

«Hoy en día en Venezuela, para que un paciente sea atendido en un hospital, este debe llevar si no todos, la gran mayoría de los insumos que se necesitan para atenderlo», establece el reporte.

Los estados más afectados en el área de emergencia son Monagas (74 % de déficit de insumos), Amazonas (73 %) y Barinas (68 %). En el caso de materiales de quirófano, las entidades con mayor falta de de recursos son Portuguesa (81,5 %), Carabobo (80 %) y Monagas (78 %).

Muertes que pudieron evitarse

La ENH alertó que 275 pacientes que llegaron a emergencias con infartos y otros 261 con traumas fallecieron en Venezuela debido a carencias de distintos hospitales entre enero y junio de 2022.

Estas muertes podrían haberse evitado si los centros públicos contaran con las herramientas y equipos necesarios para operar de forma eficiente, revela el informe.

«Estos resultados son una clara evidencia del abandono de nuestro sistema público de salud y la casi inexistente inversión del Estado para mejorar la calidad del servicio. Así como en su mayoría estos resultados han sido consistentes en el tiempo, al menos desde 2019, nuestro mismo monitoreo no parece arrojar indicios de mejoras en el futuro cercano», puntualiza el boletín.