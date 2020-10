En Lara y Carabobo también racionan venta de gasolina #CocuyoWhatsApp - Efecto Cocuyo

El despacho de gasolina bajo la modalidad de “pico y placa” solo ha generado retrasos y quejas en los ciudadanos. En Lara y Carabobo los usuarios consultados por el canal informativo de #CocuyoWhatsApp también denunciaron que racionan la venta de gasolina, mientras que en Aragua no funcionan todas las bombas subsidiadas por falta de combustible.

Este miércoles 7 de octubre ciudadanos informaron que en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, solo surten 30 litros de gasolina a los particulares, mientras que en San Diego, estado Carabobo, los usuarios se quejaron porque solo despachan el combustible a 150 vehículos de la cola y las bombas cierran a cualquier hora, incluso sin haberse acabo el hidrocarburo.

Los conductores reportaron que en la mayoría de las estaciones de servicios se mantienes las colas Vip y el retraso en la apertura de las gasolineras. En el estado Aragua las colas son kilométricas y el proceso de abastecimiento es tardío.

En Barquisimeto solo venden 30 litros

Carla Ledezma dijo a Efecto Cocuyo que este miércoles logró surtir gasolina en la estación de servicio La Sierra, en Barquisimeto, estado Lara. Denunció que hay racionamiento en la venta de combustible, en su caso solo le vendieron 35 litros de gasolina y su vehículo debería equiparse con 60 litros.

Augusto Reaño es habitante de la ciudad de Barquisimeto. En su caso prefirió trasladarse al estado Yaracuy para surtir gasolina en una estación de servicio “sin restricción de placa, ni litros”. Después de hacer una cola de seis horas pudo equipar su vehículo con 60 litros de gasolina por el costo de 30 dólares.

El señor Reaño denunció que en la capital del estado Lara las estaciones de servicio subsidiadas como premium son un calvario.“Empiezan a despachar después del mediodía, en su gran mayoría. No todas tienen plantas eléctricas y diariamente cortan el servicio eléctrico. Los despachos son tardíos e irregulares y todo esto es un caos”, señaló.

En Aragua el racionamiento es tardío y con largas colas

En Turmero, estado Aragua “ha sido muy fallida la distribución de gasolina”, así lo denunció Jesús Pérez, quien no pudo equipar su vehículo este lunes, 5 de octubre, cuando arrancó la reactivación del plan “pico y placa” en el país. El ciudadano explicó que el proceso de abastecimiento es “tardío y lento”.

“Me tocaba este lunes por el pico y placa y no pude llenar, las colas eran descomunales. En todas las estaciones de servicio hay dos colas, la kilométrica de los venezolanos de a pie, y la cola de los que pagan hasta $10 o tiene rangos militares”, denunció.

Ruth Villarreal denunció que en Maracay, estado Aragua, son muy pocas las estaciones de servicio subsidiadas que se encuentran laborando y esas tiene largas filas a la espera del combustible. Este miércoles solo pudo surtir 20 litros en una bomba premium porque era lo que podía pagar.

“Es falso que en todas las estaciones de servicio hay gasolina. Hoy solo logré surtir 20 litros en la de precio internacional, pude echar gracias a un familiar que me hizo el favor de estar en la cola desde temprano mientras yo me encontraba trabajando, ya que es muy difícil buscar una bomba que trabaje en las tardes. Ayer fue mi segundo intento para surtir gasolina y no lo logré”, dijo.

En San Diego solo despachan a 150 vehículos

La señora Belkis, habitante de San Diego, estado Carabobo, denunció que en la estación de servicio a la que normalmente asiste solo despachan el combustible a 150 vehículos. “Los mafiosos venden cupos. En Brasilinda la mafia de Magallanes nunca acaba”, dijo.

A pesar de que el pasado jueves el ministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, aseguró que este lunes se activarían 1.568 estaciones de gasolina en el país, en varias ciudades y municipios continúan las protestas y denuncias ante el número de bombas que se encuentran fuera de servicio y sin una gota de gasolina.