En Anzoátegui persiste incumplimiento en despacho de combustible #CocuyoWhatsapp - Efecto Cocuyo

El esquema de racionamiento de gasolina en el estado Anzoátegui comenzó con retrasos e irregularidades. Usuarios consultados a través del canal informativo de #CocuyoWhatsApp denunciaron que persiste el incumplimiento del suministro de combustible en las distintas estaciones de servicio de la entidad.

En las ciudades de Barcelona, El Tigre, Lechería y Puerto La Cruz las colas por gasolina se han multiplicado durante esta semana, después que la administración de Nicolás Maduro reactivara el despacho de gasolina bajo la modalidad de “pico y placa”.

A pesar de que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, advirtió que “estación que esté cerrada será tomada y se le revocará la concesión” porque a todas se les garantizó combustible, en El Tigre no ha llegado ni una gota de gasolina desde que arrancó este plan.

Los conductores mantienen el reclamo porque el despacho de combustible por pico y placa no termina de funcionar. En Barcelona solo atienden a una cantidad limitada de automóviles que no sobrepasa los 120 vehículos, mientras que en Lechería y Puerto La Cruz solo venden entre 10 y 20 litros.

No ha llegado la gasolina a El Tigre

Saturnino Franco dijo a Efecto Cocuyo que durante los cuatro días que han transcurrido bajo el plan de racionamiento de gasolina en la estación de servicio Santa Cruz, ubicada en El Tigre, no ha llegado el combustible.

En su caso se encuentra en la cola desde el pasado domingo para poder surtir su automóvil. A pesar de que les prometieron que los vehículos con terminal de placa 7 y 8 surtirían este jueves, la cisterna con el combustible nunca llegó y la única alternativa que tuvo Franco fue regresar a su casa sin una gota de gasolina.

“Desde el domingo estamos en la cola y a medida que van corriendo los días los vehículos a los que les correspondía surtir se iban saliendo porque no llegaba la gasolina. Hoy me tocaba a mí y tuve que salirme porque no llegó la cisterna y me quedé sin combustible, me tocó guardar el carro en el garaje”.

El anzoatiguense explicó que a los vehículos que les corresponde abastecer este viernes, cuyas placas terminan en 9 y 0 tampoco les surtieron porque los cuerpos de seguridad les comentaron que “supuestamente” la gasolina llegaría el fin de semana.

Con respecto a la cantidad de litros que les permitirían comprar, Franco detalló que los funcionarios que controlan la bomba cuando llegara la cisterna sólo se expenderían solo 30 litros de combustible.

En Barcelona el suministro es inestable

Marianela Hernández informó que su esposo empezó a hacer la cola desde las 3:00 de la mañana de este jueves en una estación de servicio que se encuentra cerca del peaje del sector Los Potocos, en Barcelona; sin embargo, no pudo equipar su vehículo porque solo atendieron a 120 carros y su esposo quedó por fuera con el número 150.

“Esos 120 vehículos que surtieron hoy son del día de ayer. Mañana (sábado) no labora esa bomba, por lo tanto a los que por placa les tocaba hoy (viernes) los dejaron para el sábado, pero luego de esos 120, los que pudieron echar fue porque le “aportaron” dólares a los militares para que les dejarán echar”

A pesar de que el ministro de petróleo ordenó a todas las estaciones de servicio del país a iniciar el despacho de combustible desde las 6:00 de la mañana, esta usuaria denunció que el despacho en dicha bomba comenzó a las 10:00 de la mañana y solo surtían 20 litros por vehículo.

En Puerto La Cruz y Lechería las colas son “caóticas”

Desde Puerto La Cruz Mayerling Brito denunció que desde el lunes 5 de octubre las estaciones de servicio subsidiadas y premium están “reventadas” de tantos vehículos en las colas para poder surtir gasolina. Mencionó que están racionando la venta del combustible a 20 litros, según le informaron sus amigos que han logrado surtir.

“Hoy (viernes) me tocaba surtir y no fui porque no me parece que deba hacer la cola con dos días de antelación, la gente tiene hijos y una vida”, explicó.

Desde Lechería, Mary Suárez denunció que solo pudo surtir 10 litros de gasolina el pasado martes. Indicó que luego de iniciar el plan de racionamiento de gasolina en el país, las colas en el estado Anzoátegui son “caóticas”.

“Me despacharon solo 10 litros por instrucciones de la GNB en la estación de servicio. El racionamiento es controlado por los funcionarios al mando de la bomba junto al dueño de la estación de servicio”, dijo.

Suárez también se quejó por el horario de apertura de la bomba, el día que asistió empezaron a despachar el combustible después del mediodía, además mencionó que en las bombas subsidiadas obligan a los usuarios a pagar en divisas por falta de opciones para realizar el pago. “Solo aceptan Banco de Venezuela o efectivo”.

En esta entidad las protestas no han cesado tras fallas en el despacho de gasolina. Este jueves, 8 de octubre, usuarios de Anzoátegui y otras regiones del país salieron a las calles para denunciar que no han llegado las gandolas con el combustible.