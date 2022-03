El peligro de justificar la violencia con el amor: expertos hablan sobre declaración de Will Smith

Las controversiales palabras de disculpas de Will Smith sobre su bofetada a Chris Rock en los Oscar han levantado una oleada de críticas del público. El comentario del actor («El amor te hace cometer locuras«) encendió las alarmas en expertos y activistas debido a lo peligroso que resulta la excusa en sí misma.

«Es una declaración bastante riesgosa, porque estamos asociando un binomio que a menudo hemos naturalizado como sociedad y es la idea de que el amor y las prácticas violentas se sostienen entre sí, porque «el amor todo lo sostiene y lo aguanta». Lamentablemente, es una creencia colectiva, no solo de una figura pública», explicó la psicóloga venezolana, activista, profesora e investigadora de la Universidad Arturo Michelena, Aixa López.

Smith le dio un golpe a Rock en la cara luego de que este último realizara una broma pesada sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith, la esposa del actor. Actualmente, las opiniones se han dividido en redes: están los que apoyan el suceso y los que lo repudian.

Nada le costaba a Will Smith ahorrarse la bofetada y pedirle en frente de todos a Chris Rock que se disculpara y decir que ni el ni su esposa están cómodos con sus comentarios. Eso también es defender a tu pareja y sin masculinidad tóxica. Mismo impacto, diferente resultado. — George Lightyear (@Yoryo3570) March 28, 2022

La mujer de Will Smith tiene una enfermedad autoinmune que entre otras cosas le ataca los folículos capilares. No, no es gracioso reírte de la enfermedad de alguien. Y no, pegarle no es una cuestión de masculinidad tóxica porque igual yo también le hubiera partido la cara — 𓆉 Marina (@rikkitikki_t) March 28, 2022

«¿Cuántas personas habrán romantizado el gesto? ¿Cuántas personas habrán justificado el bofetón con un yo hubiera hecho lo mismo por mi mujer? Mi mujer. ¿Cuántas personas habrán considerado afortunada la frase de «el amor te hace hacer locuras»? De ahí, todo cae a la deriva del yo por amor mato«, señaló la abogada española y Vicepresidenta del Parlament Balear, Gloria Santiago para el diario Público.

El amor no se vincula con la violencia

Aixa López asegura que la sociedad ha replicado la vinculación entre la práctica violenta y el amor a través del libros, el cine e incluso dentro de la crianza en el hogar.

«Debajo de esta violencia que se puede ver a través de un bofetón o un golpe, hay una cantidad de prácticas de ejercicios de violencia que también han estado naturalizadas en nombre del amor. Como las palabras altisonantes, los gritos, la violencia emocional, la económica o la invalidación emocional», expresó a Efecto Cocuyo.

Así mismo, de acuerdo con Santiago, utilizar el sentimiento amoroso para respaldar un acto impulsivo es el primer paso para normalizar socialmente otras acciones violentas más graves que incluso pueden terminar siendo mortales, bajo la premisa de «estar ciego de amor».

«Smith está reforzando la creencia de que el amor se vincula con la violencia, si no es hacia la pareja, hacia otras personas.»

Aixa López, psicóloga

Las implicaciones y la masculinidad tóxica

El término «masculinidad tóxica» salió a relucir en miles de tweets luego del incidente en la premiación, el pasado domingo 27 de marzo de 2022. Movimientos feministas se pronunciaron y repudiaron las demostraciones de violencia psicológica y estética (las burlas de Chris Rock) y de violencia física (La respuesta de Will Smith).

Chris Rock ejerció violencia simbólica y estetica. Will smith ejerció masculinidad tóxica justificando que “el amor te hace hacer cosas locas” Para avalar la violencia. Dejemos de buscar quien tiene razón, porque sigue ganando el machismo. — Valentina Godfrid (@ValentinaGod) March 28, 2022

«A grandes rasgos, obviamente estamos hablando de una posición masculina que siempre ha estado asociada a la resolución de conflictos desde las acciones físicas, especialmente. Probablemente por eso, para hombres como Smith, esa sea la respuesta. No se toma el tiempo de estudiar otras posibles alternativas como otras personas han sugerido», explicó López.

En este punto, varios han destacado que Jada Pinkett-Smith terminó siendo dejada a un lado, aún cuando la principal afectada por las burlas de Chris Rock fue ella.

«Jada fue humillada en frente de miles, pero hoy casi nadie habla de ello. Nadie habla de lo que debió sentir, de lo que pensó, de cómo pudo reaccionar (o tal vez no reaccionaría), nadie se pregunta qué pasa con ella», expresó Vanesa de la Cruz Pavas, periodista y miembro del Programa de Embajadores de CCI.

Ver más allá

«Nosotros los seres humanos tendemos a idealizar a las figuras públicas. De alguna manera ponemos muchas expectativas en esas personas, pero hay que recordar que son seres humanos. Sin embargo, no se justifica combatir violencia psicológica con violencia física», apuntó la doctora Maira Cortez, psiquiatra venezolana, a Efecto Cocuyo.

Para Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del Programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, es necesario ver más allá de quién es el inocente y quién es el culpable. Insistió en que hay que ponerle foco a la dificultad para regular las emociones.

El 28 de marzo, Will Smith emitió disculpas públicas sobre su comportamiento, en redes sociales. Sin embargo, las opiniones siguen aflorando.

«Me sentí mal por Chris Rock, porque fue un momento tan impactante. Me sentí mal porque Jada Pinkett Smith tuvo que lidiar con las consecuencias de todo esto. Me sentí mal por Will Smith, quien de alguna manera, ahora siempre habrá un asterisco en su victoria en el Oscar», apuntó para el New York Times la escritora y editora estadounidense Roxane Gay.