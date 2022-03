A poco de cumplirse 24 horas del incidente que le dio la vuelta al mundo, el actor Will Smith emitió un comunicado en sus redes sociales, con el que se excusó por la acción considerada violenta que perpetró en contra de su colega Chris Rock, luego de que este hiciera unos chistes acerca del aspecto de su esposa, Jada Pink Smith, durante la entrega de los premios Oscar de la Academia del domingo 27 de marzo.

«La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», escribió el intérprete del Príncipe del Rap.

El ganador del premio como Actor del Año en la gala de este domingo se disculpó con Chris Rock y reconoció que se sobrepasó con la bofetada.

«Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», dijo.



El actor y director de la nominada King Richard se disculpó también con la Academia de cinematografía que este mismo lunes anunció posibles sanciones contra Smith, que podrían llegar hasta el retiro del premio que ganó pocos minutos después del golpe.

«Me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros», agregó.

Will Smith cerró su comunicado con la frase «Soy un trabajo en progreso».

https://www.instagram.com/p/CbqmaY1p7Pz/?utm_source=ig_web_copy_link