Director del Saime sobre pasaportes: No tiene sentido imprimirlos sino cuando volvamos a una normalidad relativa

El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, pidió a los usuarios en el país mantener “la calma” sobre los trámites de pasaportes.

“Sí, ciertamente tenemos una cantidad, no muy grande, de documentos que tenemos que imprimir, pero es que yo les hago un llamado: mantengan la calma, nuestro espacio aéreo está cerrado, los aeropuertos están cerrados, nuestros puntos fronterizos están cerrados producto de la pandemia, producto del decreto de emergencia que el presidente Nicolás Maduro“, expresó este miércoles 7 de octubre.

Tras asegurar que debe cumplir ese decreto como cabeza de una institución de la administración pública agregó, “de nada vale que yo los imprima, les llegue al correo y esos documentos estén metidos en una bóveda corriendo su vigencia… No tiene sentido imprimirlos sino cuando volvamos a una normalidad relativa”.

Desde que se decretó la cuarentena en Venezuela por la pandemia del COVID-19, hace más de 200 días, las oficinas del Saime permanecen cerradas.

Las autoridades de la institución insisten que los trámites para un pasaporte nuevo y la prórroga del pasaporte pueden realizarse a través de su página web, sin embargo, no han dado orientaciones sobre cómo gestionar la cédula de identidad.

En una transmisión conjunta en Instagram entre el Saime y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Vizcaíno anunció la creación de un nuevo correo electrónico para atender a los usuarios durante la pandemia.

Indicó que a través de la dirección [email protected] las y los venezolanos podrán plantear sus dudas respecto a sus trámites de identificación dentro y fuera del territorio: “Lo voy a estar monitoreando personalmente”.

Pasaportes tramitados entre 2016 y 2018

El director del Saime intentó responder algunas de las dudas frecuentes seleccionadas por su equipo y el del ministerio.

La entrevistadora dijo que muchas personas manifestaban que sus trámites habían desaparecido del portal web de la institución a lo que el funcionario respondió “es totalmente falso, no caigan en esos comentarios perversos”.

Luego él explicó que se trataba de una confusión y que lo que sucedió fue que el Sistema Automático de Identificación Dactilar (Afis) rechazó a todas las personas que hicieron trámites durante 2016, 2017 y 2018.

“Esas personas que están en ese campo pueden ir directamente a nuestra plataforma y de manera inmediata puede solicitar su nueva cita porque lamentablemente ese trámite fue objetado por el sistema Afis. No es que se desaparecieron, de hecho ahí está el historial, podemos demostrárselo a quien quiera, puede venir a nuestra institución Saime y le verificamos que su chequeo dactiloscópico no autorizado por el sistema… no es que desaparecieron… que el trámite está es denegado, que es otra cosa”.

Fallas del pago de trámite

Ante la queja de un usuario por no poder realizar el pago de la prórroga del pasaporte desde el extranjero, Gustavo Vizcaíno aseguró que como una condición de las compañías Visa y Mastercard, las tarjetas de crédito deben estar inscritas en una plataforma que se llama “Security Corp”.

“El banco les va a mandar el código que tu debes introducir en la plataforma Saime para que el pago tenga validez. Quien no esté suscrito en eso le va a salir una cantidad de errores”, dijo.

Aseguró que si un usuario está inscrito en esa plataforma y persiste la falla, deben borrar el historial de su navegador, las cookies y el caché y refrescar la página. Instó a que los usuario se comuniquen con el ente a través del nuevo correo y sus redes sociales si presentan algún otro inconveniente

Venezolanos en el exterior

Vizcaíno aseguró que desde el segundo semestre de 2018 hasta septiembre de este año la institución emitió 3.104.983 documentos viajeros y de identidad nacionales y consulares.

Insistió que el Saime garantiza documentos de identidad para todos los venezolanos en el extranjero, a través envío de valijas por todo el mundo y la atención priorizada por casos humanitarios.

“Se los estamos imprimiendo y haciendo llegar por vía vuelos de repatriación“, expresó. El precio del pasaporte en el exterior, reiteró, es de 200 dólares y el de las prórrogas de 100 dólares.