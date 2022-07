Cuatro militantes de Bandera Roja, un activista por los DDHH y un dirigente sindical fueron detenidos en las últimas 72 horas

Detenciones. Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro han detenido a seis personas en las últimas 72 horas. Políticos, activistas por los derechos humanos y miembros de sindicatos han sido blanco de las fuerzas policiales del Estado.

Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez, Gabriel Blanco y Emilio Negrín son los nombres de esas personas privadas de libertad desde el pasado domingo 3 de julio en distintas ciudades de Venezuela.

De los detenidos, por lo menos cuatro son miembros del partido político Bandera Roja (BR), cuyos líderes denuncian que durante las detenciones de sus militantes se ha violado el debido proceso y no hay pruebas de los que se les imputa.

“La defensa lo que corroboró es que no hay ningún elemento de convicción (prueba); simplemente presentaron la acusación y dictaron medida privativa de libertad a partir de la acusación no de las pruebas. ¿Qué podemos inferir nosotros de eso?, que están involucrando a nuestros compañeros y a otros que no son militantes de Bandera Roja en un supuesto plan conspirativo”, informó Jesús Hermoso, miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja y responsable de comunicaciones y propaganda de ese partido.

Hermoso señala que estas detenciones en tiempo récord se deben a un plan para amedrentar al movimiento popular y a Bandera Roja, que es una de las organizaciones políticas opositoras que está respaldando las protestas sindicales, de pensionados y jubilados y del Magisterio, que se han realizado en los últimos días en el país.

El activista político explica que por esa razón está detenido Alcides Bracho, un profesor universitario, quien fue detenido en el pasado 4 de julio, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Bracho fue acusado de terrorismo y otros delitos.

“Hay una relación de persecución y encarcelamiento y de que obviamente van a montar una patraña en función de construir una historia que amedrente el movimiento sindical, y particularmente a Bandera Roja, esa es la consideración inicial que nosotros tenemos y que hemos concluido, es una política del Gobierno que busca eso, amedrentar”, dijo Hermoso a Efecto Cocuyo, a través de un contacto telefónico, este jueves 7 de julio.

No hay acusación clara

El representante de Bandera Roja explica que por el momento las autoridades no han dado detalles claros sobre las acusaciones realizadas a los detenidos para determinar el motivo de las detenciones. Indicó que durante las aprehensiones todos los operativos fueron irregulares, con agentes que no estaban identificados, sin ordenes judiciales y con funcionarios vestidos de civil.

“En el caso de Reynaldo Cortez, en la madrugada no tenían ningún tipo de identificación eran sujetos vestidos de negro. En el caso de Néstor Astudillo, que fue un operativo grandísimo que hicieron en su residencia de Charallave, se presentaron como miembros de los concejos comunales, pero con fusiles”, dice el activista político.

Para Bandera Roja las detenciones de las seis personas podrían guardar relación y denunciaron que otros dos dirigentes importantes del magisterio fueron amenazados por funcionarios policiales con llevarlos a prisión, en los estados Lara y Yaracuy.

“Es una política de amedrentamiento en el campo de la acción social, de los dirigentes sociales, de los dirigentes que tienen una lucha concreta”, señala.

Hermoso añade que las detenciones se han venido realizando tras una alocución realizada por el gobernante Nicolás Maduro, en la que alertaba Remigio Ceballos, su ministro de Interior, a estar atento a cualquier intento de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“A partir de esa declaración se vienen una serie de acciones policiales y paramilitares contra varios dirigentes que luego empiezan el domingo ya con la detención de Alcides Bracho, y posteriormente con la detención de varios dirigentes nuestros en el interior del país”, dice.

Quienes son los detenidos

Alcides Bracho

El profesor universitario, dirigente social y militante de Bandera Roja fue detenido el domingo 3 de julio por funcionarios del Sebin. De los detenidos fue el único imputado por los delitos de conspiración, posesión de armas de fuego y asociación para delinquir.

Néstor Astudillo

Fue detenido en Charallave, estado Miranda, la tarde del 6 de julio. Funcionarios vestidos de negro y con armas largas apresaron al activista de Bandera Roja en su vivienda sin tener alguna orden de detención en su contra.

Alonso Meléndez

El militante de Bandera Roja fue detenido en el estado Falcón, donde reside. Funcionarios armados ingresaron a su hogar la madrugada de este 6 de julio, indicándole al activista que los tendría que acompañar para un interrogatorio.

Reynaldo Cortez

El secretario nacional de BR en el estado Guárico fue detenido por hombres armados la madrugada de este jueves. Aunque no está claro quiénes realizaron las detenciones la organización apunta hacia funcionarios de las Faes.

Emilio Negrín

El presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, dirigente sindical y defensor de derechos humanos fue detenido el pasado martes 5 de julio, en El Junquito, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Policía Nacional Bolivariana.

Gabriel Blanco

Al trabajador humanitario Gabriel Blanco lo detuvieron funcionarios de la PNB durante la madrugada de este jueves 7 de julio.

La organización Programa Venezolana Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció desde la noche del jueves el intento del Ejecutivo de Nicolás Maduro por apresar a Blanco sin orden judicial.