Cronología de la desaparición, búsqueda y asesinato de Carlos Lanz

Después de casi dos años de ser reportado como desaparecido, el Ministerio Público ofreció detalles sobre el caso de Carlos Lanz, un profesor universitario, intelectual, exguerrillero y dirigente de izquierda afin al chavismo, del que no se sabía nada desde agosto de 2020.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente, aseguró este miércoles 6 de julio que Lanz fue secuestrado y desaparecido por sicarios y posteriormente asesinado.

Saab reveló en rueda de prensa que Glenn Castellano, supuesto amante de Mayi Cumare, esposa de Lanz, informó a las autoridades que él había participado de manera directa en el homicidio del activista político por orden de la ahora acusada de autora material del homicidio.

Según la Fiscalía, Cumare también habría ordenado desaparecer el cadáver.

Agosto 2020

➡️ El 8 de agosto de 2020 desapareció Carlos Lanz; según se determinó, el hombre habría salido a tempranas horas de la mañana, pero nunca regresó a su hogar ubicado en Maracay, capital del estado Aragua.

Para ese entonces Maxyorisol Cumare Sequera, pareja del activista político, aseguró que su desaparición se trataba de un “secuestro político”, ya que Lanz trabajaba para el alto mando militar haciendo labores de inteligencia.

Carlos Lanz nació en Upata, estado Bolívar y tenía 77 años de edad; fue un sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y conocido por su participación en 1976 en el secuestro más largo en la historia criminal del país: el de William Frank Niehous, industrial estadounidense, gerente de la fábrica de vidrio Owens-Illinois, operación en la que participó Jorge Antonio Rodríguez, padre de la actual vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez.

Lanz fue guerrillero y se ha identificado con la corriente marxista; también fue cercano al fallecido presidente Hugo Chávez.

Después de fracasadas búsquedas a través de redes sociales y algunos medios de comunicación Lanz fue reportado oficialmente como desaparecido.

➡️ El 15 de agosto de 2020 Tarek William Saab informó que la Fiscalía estaba realizando investigaciones para conocer sobre el paradero del dirigente. Aseguró que una comisión mixta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) buscaban a Lanz, pero 13 días después informó que desconocían su paradero.

Saab informó que se solicitó el apoyo a Interpol Canadá y que 22 personas habrían sido entrevistadas para conocer con más detalles, pero las investigaciones tampoco arrojaron resultados favorables.

“Se han seguido todas las posibles pistas que pudieran arrojar información, sin que hasta ahora podamos dar certeza de cuál es su situación”, declaró Saab en ese entonces

➡️ El 27 de agosto de 2020 Alex Lanz, hijo del desaparecido, declaró al medio Sputnik que la respuesta del Estado respecto a la desaparición de su padre fue «idónea«. En la entrevista, Lanz hijo explicó que el Ministerio Público y el Cicpc realizaron la búsqueda de su padre desde que desapareció misteriosamente.

“Por el momento no hay rastros del paradero. Solo las hipótesis: Está muy ligado a lo que sucede ahorita en Venezuela; no veo el divorcio entre llevarse, desaparecer una figura simbólica como Lanz y una situación donde los mismos gringos han dicho que vienen cosas más delicadas, incluso que la Operación Gedeón. No está divorciado de operaciones paramilitares”, declaró Alex Lanz a Sputnik.

➡️ El 28 de agosto de 2020, la Fiscalía venezolana designó a tres fiscales para investigar la desaparición de Lanz: 94 nacional auxiliar, vinculado al tema de los derechos humanos; 46 nacional, dedicado a trabajos de antiextorsión y secuestro, y el fiscal superior Aragua.

Septiembre 2020

➡️ El 20 de septiembre de 2020, William Fariñas, exmilitar y entonces constituyente, informó sobre la detención del general de división César Mejía Camacaro, comandante de la base aérea Teófilo Luis Méndez, en el estado Bolívar.

El militar fue llevado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde fue encarcelado.

Fariñas, quien es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que Méndez es amigo personal de Carlos Lanz y que durante su detención se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.

Agosto 2021

Tras un año de la desaparición y ninguna noticia sobre el paradero del también sociólogo crecían las interrogantes entre sus amigos, familiares y colegas.

➡️ El 8 de agosto de 2021, el medio Contrapunto realizó una entrevista a la hoy detenida Mayi Cumare, en la que aseguró que la situación es más crítica por no saber nada sobre el paradero de su pareja.

“Uno apuesta siempre por el tiempo. Que en cualquier momento el tiempo hará aparecer alguna información porque hay una confianza en que los cuerpos de seguridad del Estado, de este Estado revolucionario, están investigando. Sin embargo, hasta ahora no tenemos ningún indicio, ninguna información al respecto. Por el contrario, siento que se ha apaciguado la búsqueda”, dijo.

Abril de 2022

➡️ El pasado 18 de abril fueron atendidos por los fiscales 94 y 46 Nacional el comité familiar de Carlos Lanz.

➡️ El 20 de abril, Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y excanciller, condenó la poca información que existe respecto a la desaparición de Lanz.

“Hoy Carlos Lanz está desaparecido, un hecho muy grave para la vida política de Venezuela. No podemos seguir ocultando la gravedad de este asunto. Es necesario que elevemos todos nuestra conciencia sobre la desaparición de Carlos Lanz y las graves consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de una sociedad democrática”, dijo el político chavista en un video colgado en Twitter.

➡️ El pasado 23 de abril, Saab informó en su cuenta de Twitter que “ante la lamentable desaparición del profesor Carlos Lanz”, el Ministerio Público habilitó una línea telefónica directa para atender información que permitiera ubicar al docente.

Julio 2022

➡️ 5 de julio: Mayi Cumare y sus dos hijas fueron detenidas la tarde de ese martes por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Durante el procedimiento también fueron apresados Tito Viloria, su esposa e hija, y dos trabajadores del hogar de los Lanz.

➡️ 7 de julio, Saab informó que Cumare fue presuntamente la que ordenó el asesinato del profesor universitario.

Glenn Castellano, amante de Cumare, habría confesado que la mujer estaba “obstinada de la manera en la que Carlos Lanz obstaculizaba sus negocios”.

Por el crimen la Fiscalía liberó siete ordenes de aprehensiones contra Maxyorisol Cumare Sequera, por ser presunta coautora del crimen, sicariato, corrupción y asociación para delinquir; Glenn Castellano Hernández, coautor, testigo presencial y delator; Tito Viloria, coautor de sicariato, asociación para delinquir; Elis Becerra, coautor de sicariato; José y Elis Pinto Moreno, autores materiales y asociación para delinquir; Zaida Suárez, una comadre de Cumare, como coautora.

El Fiscal designado por la extinta Constituyente también informó que una de las hijas del matrimonio Lanz Cumare y una hijastra de Lanz están acusadas por simulación de hecho punible y encubrimiento.