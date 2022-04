Activan línea telefónica para ubicar a Carlos Lanz, el activista chavista desaparecido, y más #claves del caso

Carlos Lanz, es un profesor universitario, intelectual, exguerrillero y dirigente de izquierda que desapareció el 8 de agosto de 2020, y hasta este 22 de abril, más de 20 meses, no hay detalles ni noticias de su paradero.

La última vez que su familia lo pudo ver fue al salir de su casa en Maracay, estado Aragua.

Para ese entonces Mayi Cumare, pareja del activista político aseguró que su desaparición se trataba de un “secuestro político” ya que Lanz trabajaba para el alto mando militar haciendo labores de inteligencia.

A pesar de que dirigentes políticos, defensores de DDHH y sus familiares han exigido noticias de su paradero, los detalles ofrecido por el Gobierno han sido pocos. Justo este sábado 23 de abril, el fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó en su cuenta de Twitter que «ante la lamentable desaparición del profesor Carlos Lanz» el Ministerio Público habilitó una línea telefónica directa para atender información que permita ubicar al docente: 0800CARLOSL(2275675)

Además, indicó que el día 18 de abril fue atendido por los fiscales 94 y 46 Nacional el comité familiar de Carlos Lanz; y destacó que Interpol mantiene activa la Notificación Amarilla para ubicación del profesor Carlos Lanz en cualquiera de los 194 países integrantes de la Organización Internacional de Policía Criminal.

3) #Investigacion… a la fecha el @MinpublicoVEN ha practicado en relación a la #investigación y búsqueda de Carlos Lanz: más de 100 #Diligencias de carácter criminalistico con la #participación activa de los órganos auxiliares #Sebin, #DGCIM, #CICPC #CPNB. — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 23, 2022

Qué más se sabe del activista

⚫️ Carlos Lanz nació en Upata, estado Bolívar, tiene 77 años de edad, es Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, y conocido por su participación -en 1976- en el secuestro más largo en la historia criminal del país, el de William Frank Niehous, industrial estadounidense, gerente de la fábrica de vidrios Owens-Illinois, operación en la que participó Jorge Antonio Rodríguez, el padre de la actual vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez.

Lanz fue guerrillero y se ha identificado con la corriente marxista, también fue cercano al fallecido presidente Hugo Chávez.

⚫️ Su desaparición fue reportada a las autoridades gubernamentales. El pasado 15 de agosto de 2020, el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, informó que desde el Ministerio Público se hacían las diligencias para conocer sobre su paradero.

Saab, en ese momento, aseguró que una comisión mixta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), buscaban a Lanz, pero 13 después el Fiscal informó que desconocían el paradero del militante de izquierda.

“Se ha hablado de un posible secuestro; sin embargo, las experticias realizadas demuestran que el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria”, dijo el representante de la Fiscalía General.

⚫️ Tarek William Saab informó que se solicitó el apoyo a Interpol Canadá y que 22 personas habrían sido entrevistadas para conocer con más detalles sobre el paradero de Lanz, pero las investigaciones tampoco arrojaron resultados favorables.

“Se han seguido todas las posibles pistas que pudieran arrojar información, sin que hasta ahora podamos dar certeza de cuál es su situación”, declaró Saab.

⚫️ Saab aseguró que han entrevistado al círculo más cercano de Lanz, han hecho experticias forenses, psiquiátricas, análisis telefónicos, han revisado los movimientos migratorios, pruebas en el polígrafo, recorridos con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, revisión de su vivienda y sitios que más frecuentaba, extracción de contenidos de dispositivos de almacenamiento y verificación en puertos y aeropuertos.

⚫️ William Fariñas, exmilitar y constituyente informó el 20 de septiembre de 2020, sobre la detención del general de división César Mejía Camacaro, comandante de la base aérea Teófilo Luis Méndez, en el estado Bolívar.

El militar fue llevado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde fue detenido.

Fariñas, quien es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que Méndez es amigo personal de Carlos Lanz y que durante su detención se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.

⚫️ Alex Lanz, hijo del sociólogo declaró al medio Sputnik que la respuesta del Estado, respecto a la desaparición de su padre, ha sido idónea. En la entrevista Lanz hijo, explicó que el Ministerio Público y el Cicpc están realizando la búsqueda de su padre desde que desapareció misteriosamente.

“Por el momento no hay rastros del paradero. Solo las hipótesis: «Está muy ligado a lo que sucede ahorita en Venezuela, no veo el divorcio entre llevarse, desaparecer una figura simbólica como Lanz y una situación donde los mismos gringos han dicho que vienen cosas más delicadas incluso que la Operación Gedeón. No está divorciado de operaciones paramilitares»”, declaró Alex Lanz a Sputnik.

⚫️ A pesar de las declaraciones de Alex Lanz, para el medio ruso, la pareja sentimental de Carlos Lanz, Mayi Cumare dijo en una entrevista al medio venezolano Contrapunto que la situación es más crítica por no saber nada sobre el paradero de Lanz.

“Uno apuesta siempre por el tiempo. Que en cualquier momento el tiempo hará aparecer alguna información porque hay una confianza en que los cuerpos de seguridad del Estado, de este Estado revolucionario, están investigando. Sin embargo hasta ahora no tenemos ningún indicio, ninguna información al respecto. Por el contrario, siento que se ha apaciguado la búsqueda”, dijo.

⚫️ El último en pronunciarse sobre el paradero de Lanz, fue Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y excanciller. Jaua condenó la poca información que existe respecto a la desaparición de Lanz.

“Hoy Carlos Lanz está desaparecido, un hecho muy grave para la vida política de Venezuela. No podemos seguir ocultando la gravedad de este asunto. Es necesario que elevemos todos nuestra conciencia sobre la desaparición de Carlos Lanz y las graves consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de una sociedad democrática”, dijo el político chavista en un video colgado en la red social Twitter.

Han pasado 20 meses y Lanz sigue desaparecido y la información sobre su paradero sigue siendo insuficiente.