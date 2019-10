Condominios deben estar preparados ante ocupaciones ilegales, dice Cámara Inmobiliaria - Efecto Cocuyo

Desde que iniciaron los rumores sobre la activación de un supuesto plan “Ubica Tu Casa”, y tras el adelanto del censo nacional y la difusión de cadenas de WhatsApp, con contenido fuera de contexto y que desinforma, muchos ciudadanos han estado nerviosos antes las supuestas ocupaciones ilegales de sus casas.

Tras las olas de rumores, Ricardo Menéndez, vicepresidente Sectorial de Planificación del gobernante Nicolás Maduro, informó el miércoles, 2 de octubre, que “el plan ubica tu casa no existe, no es una política del Gobierno”.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, dijo a Efecto Cocuyo que la declaración de Menéndez contribuye a tranquilizar un poco a la personas, ya que ante la desinformación, era necesaria la declaración oficial, aunque señala que esto «no acabará con el problema».

“Ayer el Ministro Ricardo Menéndez reconoció durante una declaración que el plan ubica tu casa, no era un plan oficial, no es apoyado por el Gobierno e incluso, de una manera no muy clara, dijo que era una actividad delictiva y que debería ser penada por la ley”, detalló González.

El representante inmobiliario señala que bajo la sombra de la figura del Censo Nacional, hay personas que simplemente están delinquiendo y quieren apoderarse de algo que no es de ellos. “Al producirse la declaración del Ministro, de alguna forma esa actividad (intentos de invasión) pudiera verse disminuida”.

González informó que la Cámara Inmobiliaria del país contabilizó alrededor de cinco casos específicos de ocupación ilegal, o donde hubo amenazas a algunos inmuebles; los hechos se registraron en Caracas y un caso en Maturín, estado Monagas.

¿Qué debe hacer la ciudadanía ante posibles amenazas de invasión?

El representante inmobiliario del país instó a organizarse. “Todos estos casos que fueron corroborados fueron resueltos por la ciudadanía, con presión, sin tomar la justicia con sus propias manos porque la violencia no es buena consejera”.

González recomienda hacer presión y hacer públicas las amenazas que pudieran recibir algunas personas, sobre una posible ocupación ilegal de su inmueble.

¿Qué organizaciones amparan al ciudadano?

González recomienda, en primer lugar, dirigirse a las autoridades policiales. “Es a donde hay que acudir”. El líder de la Cámara Inmobiliaria añade que no existen en el país organizaciones privadas que se encarguen de asesorar al ciudadano, pero que los condominios deben estar preparados ante cualquier amenaza.

“Nosotros (Cámara Inmobiliaria) somos simplemente replicadores de la información, podemos ayudar a que la información se conozca, pero lo importante es acudir a las organizaciones vecinales de los sectores, en primer lugar los condominios”, aclaró.

Medidas preventivas

El representante de la Cámara Inmobiliaria llama a que no haya nerviosismo, pero que se esté atento a cualquier situación. También a controlar a las personas que acceden a los condominios y a tener los papeles del inmueble en reglas.

“Hay que hacer trabajos de seguridad para anticiparse a cualquier actividad de este tipo (invasión u ocupación ilegal), que después que se inicia, es más difícil controlarla. Hay que estar prevenidos y atentos”, dijo.

Por su parte, el abogado Daniel Gil señala que es indispensable que el ciudadano evalúe cuáles son los documentos que tiene de la propiedad donde habita. Gil hace las siguientes recomendaciones para que el ciudadano esté preparado ante cualquier eventualidad:

1️⃣No debemos caer en pánico por rumores.

2️⃣Hay que tener organización vecinal.

3️⃣Deben poner sus documentos en orden. Mucha gente desconoce lo que es una vivienda principal o qué es cancelar una hipoteca.

4️⃣Se debe tener la documentación al día.