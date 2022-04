Cevamar sostiene encuentro con líderes estudiantiles de Nueva Esparta

La directiva del Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) se reunió con representantes de los movimientos estudiantiles de la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad de Margarita.

Jhonatan Rodríguez, director ejecutivo de Cevamar, y Magaly Guédez, directora de Gestión Cultural y Desarrollo Social, ofrecieron a los jóvenes oportunidades de educación no formal de manera gratuita a través de programas como Inglés, Human Rights, Female Empowerment, Next Generation of Journalists, Here I Am, G Leaders, entre otros.

“Los planteamientos de los jóvenes fueron escuchados, esto es siempre importante porque en función del intercambio de ideas pueden surgir iniciativas interesantes y hoy es una de esas ocasiones tan valiosas”, dijo Rodríguez.

Por la comunidad estudiantil participaron en el encuentro Yanetsis Gil, Fabricio López, Erick Arcia, Ángeles Cartaya, Francisco Marcano, Joscar Narváez, Claudio Beggio, Rocío Figueroa y Kevin Gavidia.

“Para nosotros acercarnos a un alma mater es significativo, porque en Cevamar tenemos entre nuestros pilares la educación y la cultura; y las universidades son casas de conocimiento”, señaló Guédez.

Se puso a disposición las instalaciones del Centro para que los líderes estudiantiles realicen actividades que contribuyan a desarrollar sus capacidades.