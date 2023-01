Cardenal Baltazar Porras es nombrado por el Vaticano arzobispo metropolitano de Caracas

El Papa Francisco nombró este martes al cardenal Baltazar enrique Porras Cardozo, hasta ahora administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, como arzobispo metropolitano de Caracas.

La Santa Sede a través de su departamento de prensa informó que “El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano al eminentísimo cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida y hasta ahora administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas”.

En sus redes el cardenal Porras ratifica el nombramiento y señala no sentirse extraño, pues nació y se crió en el corazón de la ciudad capital.

«Viene a ser un compromiso mayor y permanente de servicio a esta polifacética ciudad, capital de la república, y centro de irradiación en todos los órdenes para el bien de la nación. Seguir el ejemplo que Caracas dio, es más que una estrofa del himno nacional», señala autoridad religiosa en su cuenta en Twitter.

Porras considera que «tenemos que ser constructores de esperanzas y de iniciativas innovadoras para que la fraternidad y respeto a los demás, nos lleve por derroteros de progreso material y espiritual».

Una nota de la Conferencia Episcopal Venezolana informa además que “al quedar vacante la Arquidiócesis de Mérida, sucede de manera inmediata como Arzobispo, el Excmo. Mons. Helizandro Terán Bermúdez, OSA, quien asume automáticamente el gobierno pastoral de esta Sede Metropolitana. Mons. Terán había sido nombrado el 19 de marzo de 2022, como Arzobispo Coadjutor, con derecho a sucesión”, se lee en el Vatican News.

Baltazar Porras fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967, tras estudiar Filosofía en el Seminario Interdiocesano de Caracas. Asistió, además, a la Universidad Pontificia de Salamanca (España), donde obtuvo la Licenciatura en Teología y, posteriormente, el Doctorado en Teología Pastoral.

Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital, me ha tocado en los pic.twitter.com/n7yW3epevQ