Andreína Baduel describe el hostigamiento frente a su vivienda

La activista de derechos humanos Andreína Baduel describió este miércoles el hostigamiento que vive frente a su vivienda donde hay apostamiento de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desde hace varias semanas.

«Sí, hay patrullas frente a mi casa. Sí, hay encapuchados. Sí, nos siguen y nos graban. Pero no tenemos miedo», escribió la hija del fallecido general y exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel en su cuenta de la red social X.

Este martes, la ONG Un Mundo Sin Mordaza reiteró que el apostamiento policial, desde que Baduel lo denunció el pasado 25 de junio, no se ha detenido contra la defensora de derechos humanos.

«Esta persecución no va a detenernos. Nos quieren silenciar porque somos la voz de los que no pueden hablar. Nos vigilan porque tenemos el coraje de señalar la injusticia. A mí me criminalizan por ser la voz de más de 1.000 familias con presos políticos en Venezuela», dijo la activista.

De esa forma recordó la la labor que ejerce como miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización no gubernamental que se encarga de visibilizar los casos y denuncias sobre las condiciones en las que mantienen privadas de libertad a personas por razones políticas en el país.

Persecución contra Baduel no ha cesado

A Baduel la citaron en diciembre pasado a declarar en el Cicpc, en Caracas, por presunta incitación al odio. Aunque quedó en libertad, ha venido registrando cómo la persiguen a ella y otros miembros de su familia, los graban y desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó medidas cautelares de protección a su favor, una semana después se apostaron frente a su vivienda funcionarios del organismo de investigaciones.

«Pero no me van a callar. Nos están subestimando. Porque esta situación, lejos de paralizarnos, nos reafirma en la verdad, nos convoca a seguir con más fuerza, a resistir con más fe, y a decir, de frente, que no vamos a parar hasta que todos los presos políticos estén libres», insistió.

Además, invitó a participar este viernes, 18 de julio, en la jornada #CanonizacionSinPresosPoliticos, una actividad que se realizará a las 10:00 de la mañana frente a la sede de la Nunciatura Apostólica (embajada del Vaticano) en Caracas.

«No puede haber canonización mientras haya inocentes tras las rejas. No puede haber perdón sin justicia. No puede haber santidad celebrada mientras haya tortura y persecución», destacó sobre la propuesta de que para la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre, se liberan a las personas presas políticas en el país.

Y resaltó que «nos vemos el viernes. Porque la fe también se planta firme. Y la dignidad no se arrodilla».