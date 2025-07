Comité convoca a la jornada #CanonizacionSinPresosPoliticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos llamó a una jornada para exigir la libertad de personas arrestadas por motivos políticos que se realizará este viernes 18 de julio.

Con la etiqueta #CanonizacionSinPresosPoliticos busca llamar la atención a las autoridades para que liberen a los más de 900 presos políticos a propósito de la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, proceso previsto para el venidero 19 de octubre.

«En un tiempo marcado por la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hacemos un llamado a la conciencia y al compromiso: no puede haber santidad celebrada mientras haya inocentes tras las rejas. Que esta jornada sea signo de fe activa, esperanza que no se rinde y lucha que no se detiene», escribieron en la cuenta de la red social X de la organización no gubernamental.

Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Según el último balance del Foro Penal en Venezuela hay 940 personas presas políticas, cifras correspondientes al pasado 30 de junio.

«Honremos las últimas palabras del Papa Francisco antes de morir, cuando nos llamó a actuar con valentía y compasión: “Y que en este Año Jubilar, la Pascua sea también ocasión propicia para liberar a los prisioneros de guerra y a los presos políticos«, agregó el Comité en el post de la invitación.

El pasado 4 de julio cuando se desplegó la pancarta protesta por los 20 periodistas y trabajadores de la prensa que están encarcelados en el país, el obispo emérito de Los Teques, Ovidio Pérez Morales, habló de esta propuesta en el acto celebrado en la sede del Colegio Nacional de Periodista (CNP), el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

Durante el primer consistorio del papado de León XIV, celebrado el pasado 13 de junio, en la reunión con el Colegio Cardenalicio se acordó la canonización de Hernández y Rendiles el 19 de octubre, una ceremonia que se celebrará en el Vaticano y llevará a la celebración universal de los dos beatos venezolanos.

«Porque la verdad merece ser escuchada, la justicia necesita ser restituida y la dignidad no puede permanecer encerrada. Acompáñanos en Venezuela y en todo el mundo por la libertad plena de quienes siguen encarcelados, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos», pidió el Comité para la jornada.

La actividad se convocó en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas, en la avenida La Salle de Plaza Venezuela. Comenzará a las 10:00 de la mañana.