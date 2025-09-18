La activista de derechos humanos e integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Andreína Baduel, denunció «el patrón de amedrentamiento» en su contra, que esta vez continuó con la persecución de una motocicleta al vehículo en el que se trasladaba tras salir de la embajada de Alemania, donde hicieron el cuarto día de la «Ruta por la Justicia y la Libertad».

«Al retirarme del lugar, un sujeto en motocicleta siguió deliberadamente la unidad en la que me trasladaba, intentando extender la persecución más allá de la actividad. No es la primera vez: desde hace meses vivo bajo un cerco policial frente a mi casa, donde activan sirenas y luces como mecanismo de hostigamiento», dijo Baduel, quien es hermana del preso político Josnars Baduel e hija del fallecido exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado.

En mayo, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares de protección comenzó un apostamiento policial frente a su vivienda, además de persecución hacia ella o una de sus hermanas cuando salían de la residencia.

«Sé que lo que me pasó hoy no es aislado. Es la misma represión que enfrentamos miles de familias en Venezuela, porque aquí no solo encarcelan injustamente a nuestros seres queridos, también persiguen a quienes los defendemos y denunciamos», agregó Baduel.

#PRONUNCIAMIENTO | 🚨 Hoy quiero denunciar lo que me ocurrió al salir de la Embajada de Alemania en Caracas, durante la jornada de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad.



Comité pidió canal humanitario a Alemania

Miembros del Comité y familiares de presos políticos pidieron a la representación diplomática alemana en Venezuela la apertura de un canal humanitario que permita el cese de la represión, la tortura contra sus allegados y también su liberación.

La jornada de este jueves fue la cuarta, tras visitar el lunes la embajada de España; el martes la de Suiza y el miércoles la de Bolivia. En cada delegación piden la mediación de esos países para que cese la violación a los DDHH en Venezuela, así como la liberación de las más de 800 personas privadas de libertad por razones políticas.

«No nos van a desmovilizar. Seguiremos denunciando, seguiremos alzando la voz y seguiremos exigiendo justicia. Y por eso mañana, en el cierre de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, estaremos en la Embajada de Italia en Caracas, sumándonos a más de 15 ciudades en el mundo que reclaman lo mismo: libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela», afirmó Baduel.