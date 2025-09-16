Andreína Baduel anuncia que después de 41 días en aislamiento su hermano Josnars recibió una visita familiar

La activista de derechos humanos Andreína Baduel dijo que después de permanecer 41 días en aislamiento su hermano Josnars Baduel pudo recibir una visita familiar y varios medicamentos.

Sin embargo, alertó que, el preso político e hijo del fallecido exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, se encuentra «bajo de peso», con «secuelas graves de tortura» y sigue sin «recibir atención médica especializada».

En su cuenta de la red social X, Baduel mantuvo la denuncia sobre el aislamiento prolongado al que varias veces han sometido a su hermano desde que lo detuvieron em mayo de 2020 por su implicación en la llamada Operación Gedeón.

Este lunes, en una segunda fase de la Ruta por la Justicia y la Libertad del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del que Andreína Baduel forma parte, advirtió que la presión internacional contra Maduro también representa un aumento de las desapariciones forzadas en el país y más violaciones de los DDHH de las personas encarceladas por motivos políticos.

«Esto lo he dicho siempre: cada paso que dan solo confirma lo que hemos venido denunciando. Cuando nos niegan las visitas, cuando rechazan la paquetería, cuando devuelven las medicinas, cuando permiten algo después de semanas, lo hacen como mecanismo de tortura y control», resaltó la defensora de derechos humanos este 16 de septiembre.

Más de 15 presos políticos en aislamiento prolongado

Al igual recordó que otros presos políticos como Roland Carreño y Freddy Superlano, a quienes trasladaron de El Helicoide a otro sitio de reclusión, también están en aislamiento prolongado, una forma de tortura contra los prisioneros políticos y sus familiares.

«Y Josnars no está solo en esto. Hoy también Jesús Armas, Freddy Superlano, Biagio (Pilieri) y al menos 15 presos políticos más permanecen en aislamiento, mientras otros fueron trasladados a Yare II sin previo aviso, dejando a sus familias en la angustia de no saber dónde ni cómo están», escribió en X.

La Ruta por la Justicia y la Libertad se trasladó este martes a la embajada de Suiza, tanto en Venezuela, como en otros países entre los que están Perú, Costa Rica y Japón, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.