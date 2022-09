Alza de tarifas de servicios y tasas municipales obliga a ajustar cuotas escolares, advierte Andiep

Padres y representantes venezolanos se quejan en redes sociales de los precios que deben pagar en colegios privados, mientras que otros se mantienen a la expectativa de cuánto será el incremento de las mensualidades de los planteles de cara al inicio de clases, previsto para el próximo 3 de octubre.

Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), explicó que el ajuste de las cuotas escolares usualmente se debe, además de la inflación, al aumento de las tarifas de los servicios públicos o las tasas municipales que cancelan los planteles educativos y que representa un impacto significativo en su estructura de costos, actualmente expresada en divisas.

«La gran mayoría hizo este ajuste en el mes de julio; otros lo están haciendo ahora en el mes de septiembre. Hay alcaldías que se han dado a la tarea de aumentar las tasas municipales; de no venir pagando nada ahora los colegios deben pagar hasta 5 % de ingresos brutos», dijo Romeo a Efecto Cocuyo.

Ya a comienzos de septiembre Romeo advirtió en una entrevista con el Circuitos Éxitos de Unión Radio que las mensualidades (o cuotas escolares) subieron entre un 60 % y 80 %, dependiendo de la ciudad y el estado. Familias en redes sociales aseguran que les cobran en promedio entre 25 y 400 dólares por niño o adolescente cursante.

«El proyecto educativo tiene un presupuesto de funcionamiento y si la parte de costos se mueve, hay que ajustar no solo en octubre, sino en noviembre y en diciembre», puntualizó Romeo.

Recientemente un amigo me dijo que la mensualidad del colegio de su hermano (en ccs) es de 380$



No me quiero imaginar en cuánto están los colegios más high class de ccs — val (midnights version) (@valeriasrc_) September 20, 2022

Una mensualidad puede ser 32 sueldos mínimos

Desde julio abundan los reportes y las denuncias en redes sociales de instituciones privadas que aumentaron las mensualidades. Representantes del colegio La Concepción, de Montalbán, en Caracas, indicaron que el plantel pretendía pasar a cobrar 130 dólares, un incremento de más del 100 %, considerando que anteriormente se pagaban 45 dólares.

Gabriela Romero* debe cancelar 150 dólares de inscripción en la Escuela Técnica Popular Don Bosco, al este de la capital, para inscribir a su hija en su último año. Aunque la mensualidad es cinco veces menos y se plantea en 25 dólares, Romero expresa que solo inscribir a la adolescente es un golpe al bolsillo, considerando que en el hogar hay otros gastos que cubrir.

«Por ejemplo, la comida, el gas, la luz, además de los otros gastos para mandar al chamo al colegio, como el pasaje», recordó.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica alimentaria de una familia de cinco personas se ubicó en 470,44 dólares en julio de 2022. Mientras tanto, el sueldo mínimo en Venezuela es de 130 bolívares o 16 dólares, al cambio actual del Banco Central (BCV). Tomando esto en consideración, la mensualidad en un colegio privado no subvencionado puede representar hasta 32 veces un ingreso mínimo.

A mediados de septiembre de 2022 el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) aseguró que el salario promedio del sector privado se situó en 126,5 dólares durante el segundo trimestre del año. Por otro lado, la empresa consultora Ecoanalítica afirmó este mismo mes que 56 % de los empleados en Venezuela recibe un salario menor a 100 dólares.

Es así que los costos preocupan a los núcleos familiares donde más de dos niños estudian en instituciones privadas.

«Los colegios públicos están vueltos un desastre; no hay profesores ni condiciones. Uno hace el mayor esfuerzo por darles una mejor educación a sus hijos, pero esta vez me tocó pagar más de seiscientos dólares en julio por cada nena para poder inscribir. Eso es mucho dinero», dijo a Efecto Cocuyo Ingrid Martínez*, cuyas dos hijas estudian en el Colegio Francia de Caracas.

En los colegios subvencionados (que reciben ayuda estatal) las cuotas escolares también se ha ido incrementando paulatinamente, señalan representantes.

«Fe y Alegría está cobrando casi 20 dólares de mensualidad de 13 que se pagaba, a pesar de que supuestamente es para la educación popular», expresó una maestra de la red católica que pidió resguardar su identidad.

Servicios públicos vs. cuotas escolares

El aumento de las tarifas de servicios públicos se ha venido reportando desde 2021 en varios estados del territorio nacional. Este año, comercios en la capital han denunciado que sus facturas llegan con incrementos de más del 100 %. José Alejandro Lossada, presidente de Fedecomercio, señaló durante el pasado mes de julio que al sector le preocupa los aumentos sustanciales en aseo o relleno sanitario, que calificó de «desproporcionados» desde 2019.

Buenos días … A cada rato Aumentan los servicios públicos en este país ,, Pero no los sueldos .. Y si Aumentan solo es 4 Bs más de aumento . cuando aquí en Venezuela deberían ser mínimos unos 500$ — Ender M Medina (@EnderMMedina4) September 14, 2022

La situación no solo afecta a los comerciantes, sino también a los colegios privados de todo el país, apuntó Fausto Romeo.

«Por ejemplo, el caso más reciente: el municipio Barinas del estado Barinas acaba de contratar una empresa privada para la recolección de la basura y entra en vigencia en septiembre. De pagar 10 o 15 dólares mensual por la recolección de basura, ahorita vamos a pagar unos 500 u 800 dólares (aunque eso está en disputa) allí», explicó.

Comentó que los institutos deben ajustarse a los nuevos montos por municipio, aunque los presupuestos de funcionamiento se hayan calculado durante el primer cuatrimestre del año.

«Nosotros el presupuesto lo montamos en mayo o julio. Ya que en Barinas acaban de anunciar ahorita que hay que pagar más por aseo, está moviendo ese presupuesto», expresó Romeo. Comentó que las instituciones cancelan altos montos por servicios deficientes.

De acuerdo con Andiep entre los estados donde los planteles privados se ven más perjudicados por estas fallas están Nueva Esparta con problemas en el suministro de agua. También Zulia y Táchira con los largos racionamientos eléctricos y apagones.

De acuerdo con el #ReporteConectividad de @vesinfiltro, entre el 13 y el 19 de agosto hubo al menos tres fallas masivas de internet en varias regiones del país, una de ellas producto de un bajón de electricidad. Vía @EspacioPublico #JusticiaVe https://t.co/hcl4R1sjAk — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 23, 2022

«En toda casi Venezuela, el principal problema es la conectividad a Internet, que de paso de venir pagando seis o siete dólares ahorita estamos pagando 100 o 150 dólares de Aba Cantv por un servicio de 10 megabytes», agregó Romeo.

En 2021, la organización Ve Sin Filtro reportó 47 incidentes de caídas de conectividad a nivel nacional. Las principales causas fueron fallas eléctricas y de proveedores de Internet. 156 de los eventos fueron leves, 166 se catalogaron como «serios» y 132 fueron tachados de «críticos». Las tres principales entidades venezolanas perjudicados fueron Táchira, que sufrió 32 eventos de caída de conexión, Mérida con 26 y Barinas con 23.

Próximos ajustes

Romeo reiteró que los ajustes que pudieran hacerse en las cuotas de los colegios privados en los próximos meses responderán a el incremento de las tarifas públicas u otros anuncios realizados por el Ejecutivo nacional, como un aumento de salario mínimo, por ejemplificar.

«Esto no depende únicamente de si me provoca o no me provoca, nosotros de verdad queremos mantener nuestras cuotas permanentemente igual, pero si a mí me mueven la estructura de costos eso va a repercutir», puntualizó.

Explicó que estructura de costos se compone en dos partes: un 70 % laboral (sueldos, prestaciones, bono vacacional, seguro social…) y un 30 % de gastos ordinarios u operativos. La inestabilidad económica de Venezuela también impacta en el proyecto educativo, recordó.

De cara al 3 de octubre

Andiep aseguró que en el presente 100 % de los profesores del sector privado están completamente vacunados con las tres dosis contra el COVID-19. En el caso de los estudiantes, el 95 % de los mayores de doce años tiene al menos dos dosis.

«Estamos listos para comenzar el 3 de octubre, tenemos cubierto nuestro personal. Tenemos cubiertos el 95 % de nuestros trabajadores, porque hay mejores remuneraciones que en el sector público», dijo Romeo. A diferencia de los planteles públicos, la infraestructura de las instituciones pagas se encuentra en buenas condiciones para el regreso a clases, señaló.

El 17 de septiembre Yelitze Santaella, ministra de Educación de la administración de Nicolás Maduro, informó que el próximo mes se iniciará el nuevo año escolar en los diferentes niveles en Venezuela.

*Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para resguardar su identidad.