Comerciantes de la ciudad de Caracas se mantienen preocupados por el incremento en las tarifas de servicios públicos como aseo, teléfono, internet y electricidad, en julio de 2022. Algunos indican que las facturas presentan aumentos de más de 100 % para este mes sin anuncios previos o explicaciones de parte del Estado.

«Tenemos aumentos muy exabruptos y nadie dice por qué. El aseo y el Internet son muy deficientes. Entonces uno paga 700 y 800 bolívares y el Internet es pésimo. De abril a junio hubo aumentos que superaron el 100 %. Por ejemplo, pagábamos 110 bolívares en teléfono y de repente empezó a venir a 400 bolívares la factura. Y nosotros ni siquiera usamos el teléfono», explicó Génesis Hernández, administradora de un restaurante de comida rápida dentro del Unicentro El Marqués, en el municipio Sucre.

En el mismo municipio, Mayerlin Cadenas, dueña de un bodegón y de una tienda departamental, señaló que no está de acuerdo con el alza de tarifas. En su caso, el aumento es de casi el 100 % entre mayo y junio.

«A nivel comercial nos han atacado por todos lados; el aumento es horrible y los servicios no funcionan bien. Hace poco duramos tres días sin luz; en aseo pagué 200 bolívares en mayo y el mes siguiente fueron 387 bolívares. Me gustaría ir a poner una denuncia, pero no sé a donde», expresó a Efecto Cocuyo este 19 de julio.

Las críticas a la calidad de los servicios públicos se registran a nivel nacional. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) aseguró que 62 % de los habitantes consultados en 12 ciudades del país valoró de forma negativa la electricidad en mayo. En la lista de peores evaluaciones, Caracas se encontró en la octava posición, por debajo de Punto Fijo.

Así mismo, 61,9 % de los encuestados opinó de forma desfavorable sobre el suministro de agua potable. El servicio mejor valorado continúa siendo el aseo urbano, que obtuvo 69,6 % de opiniones positivas en mayo, según el Ovsp.

No obstante, José Alejandro Lossada, presidente de Fedecomercio, reportó que al sector le preocupa los aumentos sustanciales en aseo o relleno sanitario, que calificó de «desproporcionados» desde 2019.

«Se condiciona el pago de impuestos municipales al pago de aseo urbano en Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo. Esto hace que el contribuyente no tenga forma de reclamar o corregir irregularidades en cuanto a la aplicación de una tarifa, ya que el tiempo que demora la empresa prestadora del servicio es extremadamente prolongado y esto causa graves daños a la trayectoria de los empresarios en sus obligaciones municipales», afirmó Lossada.

Exorbitantes y deficientes servicios públicos

En el municipio Libertador, en pleno centro de Caracas, Amparo Marín se queja de las facturas de servicios en su pequeña panadería familiar. Lleva pagos atrasados, pero afirma no poder cubrirlos puesto que los montos son muy altos. La última por concepto de servicio ambiental y aseo urbano fue de 344,96 bolívares, lo equivalente a 61 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) para el 19 de julio.

«El aseo aumenta el doble cada mes y nosotros sacamos es una bolsa de basura los viernes. Pagamos por cosas que poco funcionan. Por ejemplo, también me cobran el agua, que viene una vez a la semana, los martes. Nosotros hacemos el pan con agua de botellón», dijo.

En Sabana Grande, al centro-este de la ciudad, los comerciantes se quejan del costo del aseo, al que consideran deficiente. En la calle lateral al McDonald’s del bulevar los restos de desechos incomodan a los transeúntes.

«Al final, si no pagas te empiezan a llamar. Ya no sé cómo calculan esas tarifas y me parece un atropello. Parece que el gobierno quiere conseguir el dinero exprimiendo a los comerciantes, pero no ofrecen un buen servicio y aparte te llevan casi a la quiebra», comentó Luis Figueroa, encargado de una zapatería.

Mi local tiene 13 mts, laboramos mi hermano y yo, no producimos ni una bolsita de la papelera y pagamos 25 US$, casi 20 US$ de relleno sanitario. Alcaldía de Caracas, Supra, o sea 🤷🏻‍♂️. Pero la basura anda por todo el municipio y se llaman Rest Service si no me equivoco. — Riccardo Musci (@Rmusci2) May 15, 2022

El caso Fospuca

El presidente de Fedecomercio denunció que solo el mes pasado 25 comercios cerraron en los municipios Chacao y Baruta, por no estar al día con el aseo urbano, a cargo de la empresa Fospuca.

«Fospuca tiene el control sobre los sistemas de administración tributaria municipal y eso es ilegal. Cuando tú vas a las administraciones tributarias, lo que te dicen es que Fospuca es la que bloquea y desbloquea a los contribuyentes para el acceso al pago y declaración de sus impuestos municipales», expresó Lossada.

Apuntó que el problema es que las empresas que sostengan deudas con Fospuca no pueden acceder al sistema de declaración tributaria. Por cada mes que esas compañías no declaren impuestos, se genera una multa de casi 200 dólares, aclaró.

Comerciantes baruteños reportaron facturas cuyos aumentos superaban el 80 % de un mes a otro y comentaron que la alcaldía, gestionada por Darwin González, no les ofrece una respuesta a la situación. Lossada asegura que el incremento puede llegar a rozar el 500 % en algunos casos.

«Cerré el negocio hace dos meses y ahorita lo que estoy es sacando las cosas. Tuve muchas pérdidas desde la pandemia y no puedo pagar los servicios este año. Las facturas me llegaban con aumentos del 200 %. No puedo pagar un mes 100 dólares y luego 300, eso no tiene sentido», comentó Juan Elías Perdomo, dueño de una lavandería en Bello Monte.

Mientras tanto, Fospuca niega haber aumentado tarifas desde finales de 2019. «No ha habido aumento de tarifa desde diciembre del 2019 cuando se fijaron las tasas al Petro. Los «aumentos» actuales de deben a la actualización de la tarifa del Petro, que a su vez modifica los precios en Bs., pero no ha habido aumentos de tarifa de aseo», publicó en su cuenta oficial de Twitter el 16 de mayo.

Lossada expresa que la comunicación con la empresa y los gremios de comerciantes ha sido tensa y que los primeros se niegan a sentarse a dialogar la situación.

Recomendaciones para atender el problema

De acuerdo con José Alejandro Lossada, el trabajo conjunto con las alcaldías es una de las soluciones para encontrar un acuerdo entre el sector privada y los sectores municipales, especialmente en este tema de los servicios públicos.

Para ello, aseguró que es necesario establecer mesas de trabajo multidisciplinarias con la empresas prestadoras de servicios y las autoridades municipales, con el objetivo de adecuar las ordenanzas municipales para que estas sean equilibradas.

«El llamado que hace Fedecomercio es eliminar por completo que se condicione el pago de impuestos municipales al pago del aseo, porque representa un delito», comentó a Efecto Cocuyo.